Ev hayali kuranlara müjde: Konutta taksit sınırı kaldırıldı

Resmi Gazete'de yayınlanan "Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" göre konut satışları, taksitlendirme sınırlaması kapsamı dışına çıkarıldı.

Yapılan değişikliğin ev sahibi olmak isteyenler için müjde olduğunu belirten Besa Holding Pazarlama Koordinatörü Şule Alp “Halihazırda, söz konusu hükümde konut satışları için ayrı bir taksitlendirme süresi belirlenmediğinden, bu satışlar genel taksitlendirme süresine tabi oluyordu. Taksit sayısı ise 120 aya kadar çıkabiliyordu. Ancak şu anda bu sınırlama kaldırılmış oldu” dedi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından kredili konut satışlarında herhangi bir vade sınırı uygulanmadığını aktaran Alp, “Böylelikle Bakanlığın söz konusu düzenlemesi, BDDK uygulamalarına da paralel hale getirildi” ifadelerini kullandı.