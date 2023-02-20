Ev Hanımları İhtiyaç Kredisi Alabilir mi?

Ev Hanımlarına Kredi Veren Bankalar Hangileridir?

Günümüzde müşterilerinin nakit ihtiyaçlarını en uygun imkânlarla karşılamak için anında kredi veren bankalar olsa ve en uygun kredi veren bankalar sayesinde avantajlı kredilerden yararlanılabilse de başvuru sırasında gelir belgesinin ibraz edilmesi temel şartlardan biridir. Ev hanımlarına kredi veren bankalar bu konuda genel kredi prosedürleri dışında farklı bir prosedür uygular. TeklifimGelsin üzerinden güncel olarak ev hanımlarına kredi veren bankalar ile ilgili bilgi almak mümkündür.

Ülkemizde devlet destekleri ya da teşvik kredileri yoluyla ev hanımlarına kredi veren bankalar vardır. Bu imkânlar genellikle devlet desteklerine ve teşvik kredilerine bağlı olarak dönemsel olarak sunulmaktadır. Ayrıca ipotekli özel kredi kampanyalarından yararlanan ev hanımlarının teminat ipoteği karşılığı kredi kullanması söz konusu olabilir.

Ev Hanımları Ne Kadar İhtiyaç Kredisi Alabilir?

Ev hanımlarının ne kadar ihtiyaç kredisi alabileceği başvuru sahibinin özel koşullarına ve başvuruda bulunulan bankanın kredi politikalarına göre değişiklik gösterebilir. Talep edilen miktara göre sunulması gereken teminat miktarı ve teminat türü belirlenir. Bu şartların sağlanması durumunda başvuruda bulunulan miktarda kredi kullanımı yapılabilir.

Gelir Belgesi Olmadan Nasıl Kredi Başvurusu Yapılır?

Müşterilerine kredi veren bankalar, kullanılan kredinin geri ödemesinin yapılacağından emin olmak için başvuru sahibinin gelirini belgelemesini ister. Bu nedenle kredi kullanmak isteyen kişiler gelir belgesi ibraz etmek zorundadır. Bankaların mevcut müşterilerine tanımladıkları hazır kredi limitli kampanyalarda gelir belgesi ibrazı gerekmez.

Gelir belgesiz kredi kullanmak genellikle ev hanımlarının talep ettikleri durumlardandır. Banka özelinde değişiklik gösterebiliyor olsa da devlet tahvili, yatırım fonu, hazine bonosu ya da nakit blokaj gibi yatırım araçlarının bloke edilmesi karşılığı kredi başvurusunda bulunulması ve kredi kullanılması söz konusu olabilir.

Gelir belgesiz kredi almak isteyen ev hanımları ipotek karşılığı ihtiyaç kredisi kullanabilirler. Elbette bu konudaki uygulamalar da başvuruda bulunulan bankanın kredi politikalarına göre değişiklik gösterebilmektedir. İpotekli özel kredi kampanyaları gerekli şartları sağlayan ev hanımları için gelir belgesiz kredi kullanmanın yollarından biridir. Bu tür durumlarda ipotek edilecek teminat başvuru sahibinin üzerine olmalı, ortak mülkiyet durumunda diğer pay sahiplerinden muvafakatname alınmalıdır.

İhtiyaç Kredisi Nasıl Hesaplanır?

Kredi kullanmak isteyen kişiler için ilk adım genellikle kredi hesaplama işleminin yapılmasıdır. Banka kredisi hesaplama işlemi yapılarak kullanılmak istenilen kredi miktarının aylık ödemesinin ne kadar olacağı belirlenebilir. İhtiyaç kredisi hesaplama aracına kullanılmak istenilen kredi miktarı ve vade süresi girilerek aylık geri ödeme miktarını hesaplamak mümkündür.

TeklifimGelsin Nedir?

TeklifimGelsin Türkiye’nin ilk kişiselleştirilmiş finansal pazaryeri platformu olarak hizmet vermektedir. TeklifimGelsin mobil uygulaması ve internet sitesi üzerinden bankaların güncel kredi faizlerini görmek ve en uygun ihtiyaç kredisi veren bankalar arasından ihtiyaçlar doğrultusunda en düşük kredi veren banka gibi farklı seçimler yapılarak kredi başvurusunda bulunmak mümkündür. Ayrıca krediye ait aylık ödeme miktarını öğrenmek için ihtiyaç kredisi hesaplama işlemi de hızlı ve kolay bir şekilde yapılabilir. Siz de onlarca bankanın en avantajlı ihtiyaç kredisi tekliflerine TeklifimGelsin üzerinden ulaşabilir, karşılaştırma yaptıktan sonra ihtiyaç kredisi başvurusu sürecini başlatabilirsiniz.