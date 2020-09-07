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EURUSD-Yükselen kanalın alt bandı test ediliyor
ABD’de Cuma günü takip ettiğimiz istihdam verilerinin genel olarak olumlu gelmesi sonrası EURUSD paritesi günlük periyotta izlediğimiz yükselen fiyat kanalının alt bandını 8.kez test ediyor.(İkon Menkul)
Ekonomi 07.09.2020, 09:03
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ABD’de Cuma günü takip ettiğimiz istihdam verilerinin genel olarak olumlu gelmesi sonrası EURUSD paritesi günlük periyotta izlediğimiz yükselen fiyat kanalının alt bandını 8.kez test ediyor. Bu bandın kırılması halinde paritede geri çekilmeler görebiliriz. Bu durumda 1.1822 ve 1.1752 destek olarak izlenebilir. Yükselen fiyat kanalı içinde kalındığı sürece ise 1.1860 ve 1.1913 direnç oluşturabilir.
Destekler;1.1822-1.1752-1.1715
Dirençler;1.1860-1.1913-1.1975
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