EURUSD analizi

Yeni haftanın ortalarına geldiğimizde dolar endeksinin geçtiğimiz haftanın son günlerinde başlayan toparlanması koruduğu görülüyor. Doların gelişen para birimleri karşısındaki son dönemlerdeki güçlü seyri EURUSD paritesi üzerinde de baskı oluşturuyor. Diğer yandan piyasalar Almanya Başbakanı Merkel’in koronavirüs açıklamalarını takip etti. Merkel; hızla yayılan virüsü kontrol etmek için sert karantina önlemlerinin devreye sokulup karantinanın 10 hafta uzatılabileceğini belirtti. Ocak ayının sonlarında yetkililerin biraraya gelerek yeni kararlar alabileceği bekleniyor. Bu konu da euro varlıları üzerinde bir miktar baskı oluşmasına neden oldu. Yeni güne baktığımızda piyasalar ilk olarak TSİ 13:00’da Euro bölgesinden gelecek olan Sanayi Üretimi verisini takip edecek. Ardından TSİ 16:30’da Amerika kanadından gelecek olan enflasyon verisi izlenecek. Aylık bazda enflasyonun Aralık ayında yüzde 0.4 gelebileceği bekleniyor. EURUSD paritesini teknik olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 1.22778 – 1.23586 – 1.24189 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü gevşemelerde ise 1.21448 – 1.20792 – 1.20038 seviyeleri destek noktaları olarak test edilebilir.