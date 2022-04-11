Euroshoes AYMOD çatısı altında Türkiye’ye taşınıyor

Moskova’da düzenlenen ve pahalı markaların katıldığı Euroshoes, Avrupa’nın en büyük ayakkabı fuarlarından biri olan AYMOD çatısı altına giriyor. İtalyan ve Portekizli ayakkabı üreticileri de fuarda yer almak için TASD’ye başvurdu.

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaş, global ticaretin seyrini değiştirirken, Türk ayakkabı sektörü bir adım öne çıktı. Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Başkanı Berke İçten, Moskova’da düzenlenen ve zenginlerin ayakkabı fuarı olarak bilinen Euroshoes’un Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı (AYMOD) çatısı altında faaliyetlerini sürdürmek için kendilerine başvurduğunu söyledi.

TASD Başkanı Berke İçten yaptığı yazılı açıklamada, 32 bin metre karede düzenledikleri fuarın Milano’daki Micam Fuarı’nı da geçerek Avrupa’nın en büyük ayakkabı organizasyonu olduğunu söyledi.

“4 bin 500 yabancı alıcıyı ağırladık”

Elde edilen bu başarının sektörde büyük ses getirdiğini vurgulayan Berke İçten şöyle devam etti:

“33 yıllık geçmişi bulunan AYMOD’u ilk kez TASD’nin liderliğinde ve örnek bir dayanışma ile gerçekleştirdik. 66’ncı Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı’nda 4 bin 500’ü yabancı olmak üzere toplam 22 bin ziyaretçiyi ağıladık. 62 ülkeden alıcıların katıldığı fuarda Rusya başı çekti. İsrail, Romanya, Kazakistan, Yunanistan, İtalya, İspanya, Polonya, Beyazrusya ve Almanya ağırlıklı ziyaretçilerin geldiği ülkeler oldu. İtalya ve Portekiz ayakkabı üreticilerinin dernekleri fuarımıza gözlemci olarak katıldılar. Bir sonraki fuara katılım için talepte bulundular.

Fuarda yaşanan bir başka önemli gelişme ise Moskova’da düzenlenen ve Avrupalı markaların fuarı olarak bilinen Euroshoes ile ilgili oldu. Euroshoes’in organizatörü Yan Belyaev ile AYMOD’da bir araya geldik. Avusturya, İngiltere, Almanya, İtalya, İspanya, İsrail, Portekiz, Fransa, Finlandiya, İsviçre’nin yanı sıra Brezilya ve ABD’den de ayakkabı ve aksesuar markaların katıldığı Euroshoes, faaliyetlerine AYMOD çatısı altında sürdürmek için bize başvurdu. Bu fuarımızın prestiji açısından son derece önemli. Türk ayakkabı sektörünün yıldızı her geçen gün daha çok parlıyor. Bu da endüstrimizin gelişmesine ve dünya ayakkabı ticaretinden aldığımız payın daha da artmasına yol açacak.”

“Hedef 1.3 milyar dolar ihracat”

Başlangıçta Rusya’nın Ukrayna’ya müdahalesinden olumsuz etkilendiklerini ifade eden İçten, “Rusya’dan sipariş iptalleri ya da erteleme talepleri geldi. Ancak Batılı ülkelerin ambargosu ve Avrupalı markaların çekilme kararı ile birlikte Türkiye, Rusya için en önemli cazibe merkezlerinden biri haline dönüştü. AYMOD Fuarı’nda Rus alıcıların Türkiye’ye artan ilgisini gördük. Batının ambargo kararından sonra fuarı ziyaret etmek isteyen Rusların sayısında önemli bir artış oldu. 2021’de 82,5 milyon dolar olan Rusya’ya ayakkabı ihracatımızı bu yıl 130-140 milyon dolara çıkarabileceğimizi öngörüyorum” dedi.

Türk ayakkabı üreticisinin son yıllarda küresel perakende markalarının radarına girdiğini vurgulayan İçten, yıl sonunda 1,3 milyar dolarlık ihracat hedefini yakalamak için çalıştıklarını sözlerine ekledi.