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Euro ve dolar fiyatlarında son durum ne?

ABD'nin Georgia eyaletinde tekrar edilen seçimler küresel piyasalarda riskten kaçışı tetiklerken dolar/TL ise 7.40 etrafında sınırlı dalgalı bir seyir izliyor.

Ekonomi 06.01.2021, 10:01
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Euro ve dolar fiyatlarında son durum ne?

Küresel hisse senedi piyasası, ABD’nin Georgia eyaletinde edilen Senato seçimlerinde Demokratların kazanma ihtimaline karşı yatırımcıların beklemeye geçmeleriyle gerilerken ABD tahvil getirileri yükseldi.

Dolar/TL dün dar bantta küresel piyasalara paralel her iki yönlü dalgalanmasının ardından bu sabah güne 7.4’ün hemen altında başladı.

Piyasalarda Merkez Bankası’nın (TCMB) ve ekonomi yönetiminin ortadoks politikalara ve piyasa dostu uygulamalara devam edeceği beklentisiyle TL’deki değer kaybının sona erdiğine dair tahminler de her geçen gün artıyor. HSBC dün müşterilerine 7.1 hedefi ile TL’de yeni pozisyon önerdi. Piyasalarda TL’de ve TL cinsi yatırım araçlarında son 5 yıldır neredeyse aralıksız gerçekleşen değer kaybının duracağı 2021’de sınırlı da olsa değer kazancı beklentileri hakim.

JP Morgan tarafından dün yayımlanan bir raporda TCMB’nin, son iki toplantısında politika faizini toplam 675 baz puan arttırdığı hatırlatarak, “Ancak enflasyonda yukarı yönlü gerçekleşen sürprizler dezenflasyona ulaşmanın uzun ve zorlu bir süreç olacağını ve politika yapıcılar için hataya yerin olmadığını doğruluyor…. TCMB’nin daha fazla sıkılaşmaya gideceğini düşünmüyoruz. Hatta, hala bir sonraki adımın faiz indirimi olacağını düşünüyoruz” denildi.JP Morgan TCMB’nin ilk faiz adımını Nisan’da 100 baz puan ile indirim yönünde olabileceğini öngördü. Kurum bu beklentisinin enflasyonda iyileşmeye dolarizasyonun başlamasına ve TL’nin istikrarı gibi koşullara da bağlı olduğuna dikkat çekerek bunların gerçekleşmemesi halinde indirimin 1 ya da 2 ay ötelenebileceğini belirtti.

2019 yılını 5.95 civarında tamamlayan dolar/TL kasım başında Berat Albayrak’ın sürpriz istifası öncesi 8.58’e kadar yükselmişti.

TL, dolar karşısında Kasım ayı başından 2020 sonuna kadar yaklaşık yüzde 15 değer kazandı. Ancak 2020 yılında bakıldığında TL’nin dolar karşısındaki değer kaybı yaklaşık yüzde 20 düzeyinde oldu.

Türkiye’nin 5 yıllık kredi iflas takası primi (CDS) ekonomi yönetimindeki değişim öncesi işlem gördüğü 570 baz puandan 300 baz puanın altına kadar geldikten sonra küresel riskten kaçışla sınırlı yükselişte. CDS bu sabah 314/321 seviyesinde.Piyasada takip edilen bir diğer konu ise Londra swap piyasasında TL faizinin cazip olmayan seviyelerde bulunması. TL’nin -%24 seviyesine kadar gerileyen TL getirisi bu sabah yaklaşık +%8 düzeyinde. Yabancıların swap kanalıyla TL’de kalmasının cazip gelebilmesi ve Londra piyasalarında TL’nin gerçek faizinin oluşabilmesi için swap sınırlamalarının bir kez daha gevşetilmesi bekleniyor.

BDDK’nın swap kısıtlamaları vadeye göre farklılaşıyor. Bankacılar en kısa vadede Türk bankalarının swap sınırına neredeyse ulaşmasına rağmen uzun vadelilerde tüm sınırın aşılmadığına da dikkat çekiyorlar. Swap sınırlamalarının gevşetilmesi bankaların tercihine göre TCMB rezervlerini düşürebiliyor.

HAZİNE DÖRT İHALEDE 16.8 MİLYAR TL BORÇLANDI

Yabancı payının geçtiğimiz yıl yüzde 3-4 aralığına kadar gerilediği borçlanma piyasasında, Hazine bu hafta başladığı ve 6 ay sürecek yüklü borçlanma döneminin ilk 4 ihalesinde yaklaşık 16.8 milyar TL borçlanma gerçekleştirdi.

Yabancı payı ekonomi yönetimindeki değişim sonrası sınırlı artış gösterirken beklenti önümüzdeki dönemde artışın sürmesi yönünde.

Piyasalarda ayrıca Hazine’den uluslararası piyasalarda eurobond ihracı ve ay sonunda değişim ihalesi de bekleniyor.

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