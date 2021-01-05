Euro ve altın fiyatlarında son durum ne?

Asya borsaları ABD’nin Georgia eyaletinde hiçbir adayın yüzde 50’yi aşamaması üzerine tekrar edilecek seçimler öncesinde belirsizliğin hakim olması nedeniyle geriledi.

Cumhuriyetçi Partili adayların kazanması durumunda Senato’da çoğunluk Cumhuriyetçi Parti’de kalacak ve Demokrat Parti’den başkan seçilen Joe Biden’ın kanunları Senato’dan geçirmesi zorlaşacak.

2019 yılını 5.95 civarında tamamlayan dolar/TL kasım başında Berat Albayrak’ın sürpriz istifası öncesi 8.58’e kadar yükselmişti.

TL, dolar karşısında kasım ayı başından 2020 sonuna kadar yaklaşık yüzde 15 değer kazandı. Ancak 2020 yılında bakıldığında TL’nin dolar karşısındaki değer kaybı yaklaşık yüzde 20 düzeyinde oldu.

Ekonomi yönetiminin son iki yılın aksine kasım ayı itibarıyla ortodoks politikalara, piyasa dostu uygulamalara yeniden yönelmesi ile TL cinsi yatırım araçları ve CDS kasım itibarıyla belirgin değer kazanımları kaydetmeye başladı.

Türkiye’nin 5 yıllık kredi iflas takası primi (CDS) ekonomi yönetimindeki değişim öncesi işlem gördüğü 570 baz puandan düşüşünü sürdürüyor. CDS bu sabah 302/309 seviyesinde.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 2020 yılında TL’deki değer kaybının yarattığı geçişkenlik etkisi ve gıda kalemi öncülüğünde yüzde 14.6’e yükseldi. Beklentilerin de üzerinde gelen bu artışla birlikte yıllık enflasyon Ağustos 2019’dan beri yeni en yüksek seviyelere geldi.

Bankacılar verilerin ocak ayı için TCMB’den yeni bir faiz artışı beklentisi yaratmadığını, enflasyondaki katılığın sadece faiz artışlarıyla çözülemeyeceğini, başta gıda olmak üzere yapısal adımlara ihtiyaç duyulduğunu belirtiyorlar. Gıda fiyatlarının 2021 yılında enflasyon üzerinde önemli bir belirleyici olmaya devam etmesi de bekleniyor.

Öte yandan dün alkollü içeceklerde ÖTV’ye yüzde 17 artışa gidilirken ilgili adımın enflasyona kayda değer bir etkisi beklenmiyor.

Öte yandan TCMB dün itibarıyla swap stoku verilerini yayımlamaya başladı. Verilere göre swap stoku 44.04 milyar dolar olarak açıklandı. Bankacılar swap stokunun açıklanmasına karşın maliyetlerin açıklanmadığına bu nedenle verilerin hesaplamalarla takip edilmeye devam edileceğini belirttiler.

Bu veriler TCMB’nin piyasa fonlamasının maliyeti ve rezerv satışlarının miktarını hesaplanması için kullanılıyordu. TCMB son 2 yılda yaklaşık 130 milyar dolar rezerv satışı gerçekleştirildi. Ancak Kasım ayı sonundan itibaren rezerv satışı yapmadı.