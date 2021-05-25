Euro tarihi rekorunu yeniledi!

Euro güne yüzde 0,5 artışla başlayarak 10,32 liraya kadar çıktı ve tarihi rekorunu kırdı.

Euro, ABD doları karşısında da son 4.5 ayın en yüksek seviyesine çıkarak 1,22'ye yükseldi.

Euronun TL karşısındaki rekorunda ise bu durum etkili oldu. Euro, saat 10.55 itibariyle yeni rekorunu kırarken, bu saatlerde ise 10.30 TL civarında seyrediyor.

Euro daha önce 14 Mayıs'ta 10,30 ile rekor tazelemişti.

Beklentinin altında kalan ABD verisi ve ABD Merkez Bankası (FED) yetkililerinin faizi sabit tutacağı yönelik açıklamaları, yatırımcıların enflasyon nedeniyle faizin arttırılacağı endişesini bastırmasıyla küresel piyasalarda dolar son dönemlerde seyrettiği aralığın en düşük seviyesinde.

Dolar ise 12.25 itibariyle 8,4005 TL seviyesinde seyrediyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 8 Kasım 2020 yılında istifa etmişti. Dolar ve euro o döneme kadar sürekli artmış ve rekor kırmıştı.

Bugün euronun yeni bir rekor kırması dikkat çekti. Euro, 8 Kasım tarihindeki sınırını da geçti.

İşte 2020'deki kur ve bugünkü kur: