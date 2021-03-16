Euro Bölgesi’ni zor zamanlar bekliyor

Oxford Economics, Avrupa ülkelerinin çoğunda sağlık durumunun yılbaşından bu yana iyileşme gösterdiğini, ancak bazı ülkelerde artan vaka sayılarının sınırlamaların uzatılmasına yol açtığını belirtti.

Euro Bölgesi için ekonomik görünümün zorlu olmaya devam eden Oxford Economics'ın Avrupa ekonomileri bölümü başkanı Angel Talavera, geçtiğimiz hafta açıklanan verilerin sanayi sektörü ile ticaret, tüketici ve perakende sektörleri arasındaki güçlü ayrışmanın devam ettiğini gösterdiğini vurguladı.

Talavera, bu ayrışmanı ilk çeyrekte devam etmesinin beklendiğini, ikinci çeyrekte ekonomiler yeniden açılmaya başlanana kadar sanayi sektörünün hizmetler sektöründeki zayıflığı telafi eden, dengeleyen tek sektör olmaya devam etmesini beklediklerini ifade etti.