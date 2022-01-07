Euro Bölgesi'nde Aralık ayında rekor enflasyon!

Aralık ayında enerji fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26 arttı.

Enerji ve gıda fiyatları dışarıda bırakıldığında Euro Bölgesi enflasyonu Aralık ayında Kasım ayındaki yüzde 2,6'den yüzde 2,7'ye çıktı. Tütün ve alkol ürünleri de dışarıda bırakıldığında enulasyon yüzde 2,6 seviesinde gerçekleşti.

Aralık ayında tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,3 azalırken, enerji fiyatları yüzde 0,5 arttı. Enerji ve iylenmemiş gıda hariç fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 0,4 yükseldi. Tütün ve alkol de dışarıda bırakıldığında fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 0,2 yükseldi.