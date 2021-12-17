Euro 19 liraya dayandı!

Dolar yeni güne de 15,70 liradan başladı, sabah saatlerinde 16,60 lirayı görerek yeni tarihi zirvesini gördü.

Dün 17,84'e kadar yükselen euro/TL ise bugün 18,80 civarında değerleniyor.

Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışa göre yatay seyirle 96 seviyesinde dengelenirken, euro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 azalışla 1,1320'den alıcı buluyor.