Euro 17 TL’yi geçti!

Euro Avrupa Merkez Bankası'nın (AMB) faiz artış sinyallerinin etkisiyle küresel piyasalarda yükselirken, TL karşısında yüzde 1'den fazla değer kazanarak 17,00 lira seviyesini aştı. Gün içinde 17,04 liraya kadar yükselen euro/TL 17,01 lirada dengeye geldi.

Euro dolar karşısında ise yüzde 1'e yakın değer kazanırken, 1,06 seviyesinden fiyatlanıyor.

20 Aralık 2021 tarihinde 20,75 ile rekor kıran ve daha sonra TCMB’nin rezerv satışları ve kur korumalı mevduat başta olmak üzere hükümetin attığı bir dizi adımla 10,50 seviyelerine kadar gerileyen Euro/TL, son dönemde yükseliş eğilimindeydi.

Yüksek enflasyon, yüksek cari açık, düşük faiz ve hızlı kredi büyümesi TL üzerinde baskı oluştururken döviz kurlarında artışı beraberinde getiriyor.

Gram altında da bugün 955 TL seviyesinin üzeri görüldü.