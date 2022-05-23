Etki Girişimciliği Programı’na 6 teknoloji tabanlı girişim seçildi

Bu yılın başında hayata geçirilen Etki Girişimciliği Programı’na (EGP) 6 teknoloji tabanlı girişim seçildi. Program; nitelikli eğitim, sağlık ve kaliteli yaşam, iklim, erişilebilir ve temiz enerji, sürdürülebilir şehir ve topluluklar gibi alanlarda çevresel ve sosyal etki oluşturan veya üretim potansiyeline sahip teknoloji tabanlı girişimlerin ölçeklenmesine destek olmayı amaçlıyor.

Vehbi Koç Vakfı ve Türkiye İş Bankası iş birliğiyle, daha yaşanabilir bir dünyayı odağına alan girişimleri desteklemek üzere bu yılın başında hayata geçirilen Etki Girişimciliği Programı’na (EGP) 6 teknoloji tabanlı girişim seçildi. Program; nitelikli eğitim, sağlık ve kaliteli yaşam, iklim, erişilebilir ve temiz enerji, sürdürülebilir şehir ve topluluklar gibi alanlarda çevresel ve sosyal etki oluşturan veya üretim potansiyeline sahip teknoloji tabanlı girişimlerin ölçeklenmesine destek olmayı amaçlıyor.

Program, Koç Üniversitesi Girişimcilik Araştırma Merkezi KWORKS ve İş Bankası’nın ana destekçisi olduğu Workup Girişimcilik Programı tarafından, Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı (TSGA) katkılarıyla yürütüldüğü belirtildi.

Program 16 haftalık 3 aşamadan oluşuyor

Seçilen 6 teknoloji tabanlı girişim, 3 aşamadan oluşan ve 16 hafta süren yoğun mentorluk sürecini kapsayan programın birinci aşamasında ürün veya hizmetlerinin piyasayla uyumunu, etki odağı ve iş modelini yeniden değerlendirecek, iş modellerini doğrulayacak. Girişimler ikinci aşamada ise sundukları çözümü kullanıcı ve pazar koşullarına daha uyumlu hale getirmek amacıyla en yalın çözümlerini geliştirecek. Son aşama ise çözümlerin pazara sunularak satışların artırılması ve yatırım arayışı süreçlerini kapsayacak. Program boyunca girişimler, üniversitesinin sosyal etki forumu (KUSİF) uzmanlarından etki kavramı, etkinin artırılması ve ölçümü konusunda eğitim alacaklar.

Mayıs-Eylül 2022 döneminde gerçekleştirilecek program, aşamalar sonunda girişimlerin yatırımcılarla ve ekosistemdeki aktörlerle buluşacağı bir günlük Impact Day etkinliği ile sona erecek.

Programa katılmaya hak kazanan girişimler ise şöyle:

Blueit: Binalarda harcanan su miktarını, gerçek zamanlı olarak takip edip optimize eden bir "Su Yönetim Sistemi" inşa eder. blueitfuture.com

Plantric: Kendi geliştirdiği otomatize ve optimize edilmiş kompostlama teknolojisiyle, organik atıkları verimli gübrelere dönüştüren bir sosyal girişimdir. theplantric.com

Senyorapp: Senyorlar için oluşturulmuş eğitim, yaşam ve komünite platformudur. senyor.app

Togi Teknoloji: Lityum iyon bataryalı uygulamalara yönelik akıllı, dijital enerji yönetim ve enerji depolama çözümleri tasarlayan, özgün olarak tasarlayıp ürettiği batarya yönetim sistemleri ve enerji yönetim platformuyla öne çıkan girişimdir. togitek.com

Tospaa: Çocuklar ve öğretmenler için kodlama öğreniminde kullanılabilecek materyaller tasarlayan bir sosyal girişimdir. tospaa.org

Walkino: İnsanların hayatındaki hareketsizliğe çözüm olabilmek ve sürdürülebilir kalkınma amaçları doğrultusunda yaşamaya teşvik etmek amacıyla oyunlaştırılmış bir deneyim sunan mobil uygulamadır. walkino.com