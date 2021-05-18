Etilen polimer atık ithalatı yasaklandı

Ticaret Bakanlığı tarafından Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan çevrenin korunması yönünden kontrol altında tutulan atıkların ithalat denetimi tebliğinde yapılan değişiklik uyarınca, etilen polimer atık ithalatı, “ithalatı uygunluk denetimine tabi atıklar” listesinden çıkartılarak, “ithalatı yasak diğer atıklar” listesine dahil edildi.

Çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya gümrük mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş bu kapsamdaki atık ithalatı, bugün itibarıyla 45 gün süreyle değişiklik öncesi hükümler doğrultusunda sonuçlandırılacak.

Etilen polimer; kap, mutfak eşyası, plastik kutu, plastik tüp, boru, oyuncak kaplama, kabloların yalıtkan katmanları, ambalaj filmi imalatının yanı sıra poşet, torba ve plastik şişe yapımında kullanılıyor.

Türkiye'de son 10 yılda çöp ithalatı yüzde 7 bin 300 oranında arttı ve yıllık 600 bin tona çıktı.

PLASTİK SEKTÖRÜ KARARA TEPKİLİ

Sozcu.com.tr’ye konuşan Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Başkanı Yavuz Eroğlu, kararın kendilerini çok olumsuz etkileyeceğini, ithal atık sayesinde ucuza ulaştıkları polietilene artık çok daha pahalı ithal hammadde olarak ulaşabileceklerini dile getirdi.

Türkiye’nin yıllık 10 milyon ton plastik ürettiğini ancak bunun sadece 1,7 milyon tonunu Türkiye’nin kendi plastik atığını geri dönüştürerek elde ettiklerini belirten Eroğlu, ithal plastik atığın geri dönüşümüyle plastik hammaddesine daha ucuz şekilde ulaşabildiklerini, ihracat yaptıkları Avrupa Birliği’nin de kendilerinden atıktan geri dönüştürülmüş hammadde kullanımını istediğini, son kararın bu açından da kendilerini çok olumsuz etkileyeceğini söyledi.

Çin’in petrokimya sektörüne büyük yatırımlar yaparak dünyadan plastik atık ithalatını minimuma indirdiğini ancak Türkiye’de özellikle Petkim’in bu alanda özelleştirme sonrası yeterli yatırımı yapmadığı için ithalata bağımlılığın sürdüğünü belirten Eroğlu, atık ithalatı olmazsa çok daha pahalı olan ithal hammadde kullanmak zorunda kalacaklarını söyledi.