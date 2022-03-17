Etiketler fırlayınca ‘Sosyete Pazarları’na ilgi arttı

Giyim ürünlerinin etiket fiyatlarını yükselmesi, tüketiciyi mağazalardan dışarıya çıkardı. Vatandaş, ucuz giyim için halk arasında sosyete pazarı olarak bilinen giyim pazarlarına yöneldi. Pazardaki ürünler, mağazalara göre daha uyguna satılıyor.

Tekstilde artan maliyetler etiketlere yansıyor. Vatandaş mağazadan ürün almak yerine sosyete pazarlarına yöneliyor. Bu durumdan memnun olan pazarcıların yüzleri gülüyor. Mağazalara göre pazarda satılan ürünler arasında 50-100 lira arasında değişirken, ürün çeşitliği bakımından oldukça fazla oluyor.

“Mağazada bir pantolon ortalama 200 TL ise pazarda 100 TL’den satılıyor”

Pazarlarda dışarıya gören ürünler uzuz olduğunu ifade eden, pazarcı Ünal Akkaya, “Mağazadaki ürünlerle buradaki ürünler arasında fiyat farkı oluyor. Ayrıca bizim Türk insanında pazar kültürü var. O yüzden burada daha rahat alışveriş yapıyor. Mağazalara göre pazarda daha çeşit ürün bulunuyor. Dışarda mağazada bir pantolon ortalama 200 TL ise pazarda 100 TL’den satılıyor” dedi.

“Vatandaş pazarda kaliteli ürünü daha uyguna alıyor”

Vatandaşların kıyafet alışverişlerini pazardan yapmasının uygun olmasından kaynaklı olduğunu belirten pazarcı Vahdettin Kaya, “Vatandaş mağazadan aynı ürünü pahalıya alacağına pazardan aynı kalite ürünü daha uyguna alıyor. Biz yıllardır burada pazar açıyoruz ve belirli bir müşterimiz var. Biz bere satıyoruz. Vatandaşın siparişine göre ürün tasarlıyoruz. Mağazalarda elektik kira gideri olduğu için oralarda tabi daha pahalı. Bizde böyle giderler olmadığı için daha uyguna satıyoruz” şeklinde konuştu.

“Pazardan ürün aldığım zaman dışarıdakiyle 50-60 TL fark oluyor”

Alışveriş için Avcılar’dan geldiğini ifade eden vatandaş Selin Pınarcı, “Genelde uygun olduğu için pazarı tercih ediyorum. Mağazadaki ürünler daha pahalı. O yüzden pazarı tercih ediyoruz. Burada hem çeşit bol hem de uygun oluyor. 3-4 parça ürün aldım. Burada ürün aldığım zaman dışarıdakiyle 50-60 TL fark oluyor” ifadelerini kullandı.

“Fiyatlar mağazalara nazaran çok ucuz”

Kıyafet ihtiyacını pazardan sağladığını söyleyen Ülker Şahinoğlu, “Yeşilköy’de oturuyorum ve 35 yıldır bu pazara geliyorum. Buraya gelenler mutfak eşyası, giyim gibi birçok ürün bulabiliyorsunuz. Fiyatlar mağazalara nazaran çok ucuz. Herkese hitap ediyor. Ayrıca buraya çok da turist geliyor. Ben iki parça ürün aldım. Alışverişe devam edeceğim” diye konuştu.