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Eti Bakır, Adıyaman'da yaptığı ilkokulu bakanlığa teslim etti

- ETİ Bakır A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Cengiz:- "Cengiz Holding olarak çocuklarımızın iyi bir eğitim ve iyi bir geleceğe sahip olması için üzerimize düşeni her zaman yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz"

Ekonomi 29.10.2021, 16:38
Eti Bakır, Adıyaman'da yaptığı ilkokulu bakanlığa teslim etti

İSTANBUL (AA) - Eti Bakır tarafından Adıyaman'da yaptırılan 24 derslikli Şeref Cengiz İlkokulu tamamlanarak bugün gerçekleştirilen törenle Milli Eğitim Bakanlığı'na teslim edildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Cengiz Holding çatısı altında faaliyet gösteren Eti Bakır AŞ. tarafından, Adıyaman Merkez Mehmet Akif Mahallesi'nde mart ayında temelleri atılan ilkokulda 720 öğrenci eğitim görebilecek.

Okul bünyesinde dersliklerin yanı sıra, fen laboratuvarı, tasarım beceri atölyesi, çok amaçlı salon, kütüphane, rehberlik ve danışma odası, destek eğitim odası, kantin ve yemekhane bulunuyor.

Verilen bilgiye göre, törene Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Adıyaman İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Adıyaman İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen ile Cengiz Holding ve ETİ Bakır A.Ş. yöneticileri katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ETİ Bakır A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Cengiz, törendeki konuşmasında "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98'inci yıldönümü olan bu özel günde burada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Cengiz Holding olarak çocuklarımızın iyi bir eğitim ve iyi bir geleceğe sahip olması için üzerimize düşeni her zaman yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz.

24 derslikli bu ilkokulu Milli Eğitim Bakanlığımıza, öğrenci ve öğretmenlerimizin hizmetine sunmaktan onur duyuyoruz. Hepinizin Cumhuriyet Bayramı’nı kutlar, okulumuzun Türkiye’ye, öğrencilerimize ve öğretmenlerimize hayırlı olmasını dilerim." değerlendirmesinde bulundu.

#Eti Bakır
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