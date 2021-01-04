Ethereum (ETH) 1000 Dolara Ulaştı, Analistler Nasıl Yorumladı?
Lider altcoin Ethereum (ETH), gün içinde hız kazandırdığı rallisine devam ediyor. ETH ilk önce 800 dolarlık daha sonra da 900 dolarlık dirençleri kırarak kripto para topluluğunda büyük bir heyecana neden oldu. Lider altcoin şimdi de 1000 doları aşarak önemli bir direnci daha geride bıraktı.
Kripto para analistleri ve yatırımcılar ETH’nin bu hareketinin altcoin sezonunu tetikleyebileceğini dile getiriyor. CoinMarketCap verilerine göre ETH en son bundan üç yıl önce 13 Ocak 2018’de tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 1432 dolara ulaşmıştı.
Önde gelen ekonomist Alex Krüger, Ethereum’un hızlı yükselişine dikkat çekti. Krüger, “Ethereum, Bitcoin’e karşı üç aylık bir düşüşü bir günde geri aldı” şeklinde konuştu.
Kripto para analistlerinden Lark Davis, Ethereum’un 1000 dolara ulaşmasını “sonraki hedef, tüm zamanların en yüksek seviyesi” şeklinde yorumladı.
Önde gelen yerli analistlerden ObiWan ise, yükseliş trendine Ethereum‘un da dahil olmasına dikkat çekerek “altsezon” imasında bulundu.
Ethereum’un son derece volatil olduğuna dikkat çeken Michael van de Poppe, “Ethereum 1100 dolar olsa da 850 dolar olsa da sürpriz olmaz” yorumunu yaptı.
Lider kripto para birimi, yayın saati itibariyle Bitstamp borsasında 1088 dolardan işlem görüyor.
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