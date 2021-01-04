Ethereum (ETH) 1000 Dolara Ulaştı, Analistler Nasıl Yorumladı?

Kripto para analistleri ve yatırımcılar ETH’nin bu hareketinin altcoin sezonunu tetikleyebileceğini dile getiriyor. CoinMarketCap verilerine göre ETH en son bundan üç yıl önce 13 Ocak 2018’de tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 1432 dolara ulaşmıştı.

Önde gelen ekonomist Alex Krüger, Ethereum’un hızlı yükselişine dikkat çekti. Krüger, “Ethereum, Bitcoin’e karşı üç aylık bir düşüşü bir günde geri aldı” şeklinde konuştu.

Kripto para analistlerinden Lark Davis, Ethereum’un 1000 dolara ulaşmasını “sonraki hedef, tüm zamanların en yüksek seviyesi” şeklinde yorumladı.

Önde gelen yerli analistlerden ObiWan ise, yükseliş trendine Ethereum‘un da dahil olmasına dikkat çekerek “altsezon” imasında bulundu.

Ethereum’un son derece volatil olduğuna dikkat çeken Michael van de Poppe, “Ethereum 1100 dolar olsa da 850 dolar olsa da sürpriz olmaz” yorumunu yaptı.

Lider kripto para birimi, yayın saati itibariyle Bitstamp borsasında 1088 dolardan işlem görüyor.