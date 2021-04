Ete zam sinyali

Türkiye’de et sektöründe önemli bir yere sahip olan Afyonkarahisar’da 40-41 TL arasında değişen dana kesim karkas kilogram fiyatının Ramazan ayında 45-47 TL’ye yükselebileceği, bunun da kırmızı et fiyatlarına zam olarak yansıyabileceği belirtilirken, üreticiler kırmızı ette zam olmaması için KDV’nin yüzde 1’e düşürülmesini bekliyor.

Afyonkarahisar Kasaplar ve Sucukçular Odası Başkanı İbrahim Yörük, yaklaşan Ramazan ayı öncesi kırmızı et fiyatlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Et fiyatlarının Ramazan ayı öncesi zam görmemesi için sektörün paydaşlarının tümünün adeta büyük bir direnç gösterdiğini dile getiren Başkan Yörük, “Kentte dana kesim karkas kilogram fiyatı 40-41 TL bandındadır. Ancak bu fiyata rağmen hem de mübarek Ramazan ayı öncesinde maalesef tüm ülke sathında kesim sayıları azalmaktadır. Pandemi döneminde ekonomik koşullardan dolayı vatandaş et alamamakta, doğal olarak talep olmayınca kesim de yapılmamaktadır. Üstelik tüm sektör Ramazan ayı içerisinde et fiyatlarını olması gereken 45-47 TL bandına çekmeye bu kadar direnirken bu tablo acı bir manzaradır. Bu manzaranın vatandaşa bakan yönü yanında üreticiye bakan daha karanlık bir yönü de vardır. Bu durum zincirin ilk halkası olan hayvancılık yapan kesimden başlayarak sırasıyla hayvan alım satımı yapan esnafa oradan et ve et ürünleri sektörü paydaşlarını da vurarak en son vatandaşa sirayet etmektedir. Dana kesim fiyatını Ramazan ayı önünde 45-47 TL hesap ederek yatırım yapan üretici maalesef açıkta bırakılmıştır. Yem fiyatları, diğer girdiler sürekli zamlanırken sokaktaki vatandaşa temas eden et ürünleri imalat sektörü esnafı artık kırmızı alarm vermektedir” dedi.

“Et ve et ürünlerinde KDV yüzde 1’e düşürülsün”

Et fiyatlarının zam görmemesi için Katma Değer Vergisi’nde (KDV) sektör adına düzenlemeye gidilmesinin toplumun bütün kesimlerinin yararına olacağına vurgu yapan Başkan Yörük açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Et ve et ürünleri imalat sektörü ise gıda içerisinde en çok ihmal edilen sektördür. Vatandaşın tüketimini gerçekten arttıracak kampanyalara ve et imalatçılarına yönelik sektör bazlı desteklemelere, vergi avantajlarına ihtiyaç duyulduğu açık olmasına rağmen toptan ette yapılan KDV düzenlemesinin vatandaşa perakende satış için de revize edilerek, tüketilmesi sağlıklı beslenme açısından zorunlu ihtiyaç olan hayvansal proteinin esas kaynağı et ve et ürünleri için KDV’nin perakende satışta da yüzde 1 olarak belirlenmesi sektörün nefes almasına katkı sağlayacaktır.”

“Lokantalar iftar ev sahur arasında açık olsun”

Açıklamasında, ayrıca et sektörü ile doğrudan bağlantılı olan yeme içme sektörü içinde bir öneride bulunan ve lokantalar başta olmak üzere kafe ve restoranların iftar ile sahur arasında yüzde 50 kapasite ile çalışacak şekilde açık kalmasının ekonomiye büyük faydasının olacağını söyleyen Başkan Yörük, “Ramazan ayı öncesinde alınan önlemlerin ise kısmen amacını aştığını özellikle lokanta ve hazır yemek sektörü için alınan kapanma kararının hızla kan kaybeden et ve et ürünleri sektörünü artık hayati tehlike altına soktuğu bilinmelidir. Bu amaçla önerimiz yüzde 50 kapasite ile iftardan sahura kadar lokantaların açık tutulması ve iftardan sonra sokağa çıkma kısıtlamasının gevşetilmesi ile paket servislerin 24 saat esasına göre düzenlenmesi gerekliliğidir. Zaten şu andaki fiili durumda yol tesisleri açık ve restoran kısımları dolu iken şehir merkezlerindeki işletmeler kapalı ve esnafı yalnız bırakılmıştır. Bu tablo maalesef hakkaniyetten yoksundur. Biz bu tabloyu esnaf arkadaşlara açıklayamıyoruz. Bu durum bizleri de zor durumda bırakmaktadır.