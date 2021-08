Et ve Süt Kurumu neden borç batağında?

Et ve Süt Kurumu 2020 yılı faaliyet raporu yayımlandı. Rapora göre, kurumun; 2019 yılında 34 milyon 664 bin 593 lira olan net zararı, 2020 yılında 188 milyon 326 bin 620 lira artışla 222 milyon 991 bin 213 liraya çıktı. “Borç stokunun artması, alacak devir hızının düşük olması” kurumun “zayıf yönleri” arasında sıralandı.

Kurumun harcama kalemlerinde en büyük bütçeyi, işçi ve memur giderlerinden sonra dışardan yapılan fayda ve hizmet alımları oluşturdu. Kurum giderlerinin yüzde 25,6’sını oluşturan bu alımlara bir yılda 98 milyon 626 bin 949 lira harcandı.

Kurum 2020 yılında 57 milyon 251 bin 861 kilo et sattı. En çok, parça et satıldı. 852 milyon 744 bin liralık parça et satışını; 727 milyon 650 bin liralık büyükbaş gövde satışı, 25 milyon 353 bin liralık gövde kanatlı satışı ve 12 milyon 233 bin lira ile küçükbaş gövde satışı izledi.

En büyük alıcısının Türk Silahlı Kuvvetleri olduğu, kurumun; şarküteride en çok kavurma ve konserve et satıldı. 75 milyon 843 bin liralık kavurma, 71 milyon 130 bin liralık konserve satıldı. 58,2 milyon liralık sucuk, 23,6’şar milyon liralık salam ve sosis, 8,9 milyon liralık Tekirdağ köfte, 8,5 milyon liralık İnegöl köfte satıldı.

Kurumun canlı hayvan ve şarküteri ürün satışından kar, parça et satışından ise zarar ettiği görüldü. Canlı hayvan satışından 4 milyon 767 bin lira ve şarküteri ürün satışından 14,5 milyon lira kar elde edildi.

Kurum 2020 yılında gövde et satışından 282 milyon 397 bin lira, parça et satışından 271 bin 382 bin lira, tali ve rendering ürün satışından ise 1 milyon 56 bin lira zarar etti.