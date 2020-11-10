Esnek çalışma düzenlemesinde yeni gelişme

Esnek çalışma düzenlemesinde tartışmalara sebep olan 2 madde geri çekiliyor. TÜRK-İŞ Başkanı Ergun Atalay, bugün Mecliste AKP kurmaylarıyla bir araya geliyor. Genel Kurul’da öğleden sonra görüşmelerinin sürdürüleceği istihdam paketinde tartışmalı olan 3 maddenin çıkarılıp çıkarılmayacağı bugün netleştirilecek.

25 yaş altı ve 50 yaş üstü için şart aranmaksızın belirli süreli iş sözleşmelerin iki yıla kadar koşulsuz olarak yapılması öngörülüyordu. Gerek kamuya olan borçların yapılandırılması gerekse istihdam boyutuyla geniş kesimleri ilgilendiren 51 maddelik İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifinin sigorta prim borçlarından, vergi borçlarına, idari para cezalarından, öğrenci kredi borçlarına kadar pek çok kamu alacağının yapılandırılmasını da içeren ilk 20 maddesi geçtiğimiz hafta Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Sendikalar; çalışanların kıdem ve ihbar tazminatıyla işe iade davası hükümlerinden yaralanmadığı için buna karşı çıkıyordu. Esnek çalışmaya içeren maddelere gelindiğinde ise Meclisin çalışma kararı olmasına rağmen bu tartışmalı maddelerin yeniden değerlendirilmesi için teklifin görüşmeleri bu haftaya bırakıldı. Meclis Genel Kurulunda teklifin görüşmelerine bugün esnek çalışmaya ilişkin 21. maddenin görüşmelerinden devam edilecek. Genel Kurul toplanmadan önce Mecliste TÜRK-İŞ Başkanı Ergun Atalay bir kez daha teklife ilişkin çekincelerini AK Parti Grubuna aktararak söz konusu maddelerin geri çekilmesini isteyecek. Konfederasyonların talepleri dikkate alınırsa söz konusu üç madde önergelerle tekliften çıkarılacak.