Esnafa yeni destekler yolda: 'aylık 1500 lira verilecek'

Zorlu pandemi günlerinde başta yeme içme sektörü olmak üzere küçük esnafa hem hibe hem de prim destekleri devam ediyor. Küçük esnafa sağlanan hibe ve kira desteği ile ciro desteğinin başvuru süresi uzatılırken, şimdi de Nisan ve Mayıs ayları için lokanta ve kafelere prim ve nakit desteği geliyor. Takvim'in haberine göre, bunun için TBMM'ye yasa teklifi de sunuldu.

PRİM DESTEĞİ 1341 LİRAYI BULACAK

Nisan ve Mayıs aylarında kısa çalışma sonrası verilen normalleşme desteğinden yararlanamayan kafe ve restoran çalışanlarının primlerini İŞKUR karşılayacak. Bu süre içinde ücretsiz izine çıkacak personele de işçi başına 1.500 TL ödenecek. Böylece işçiler iki ay için 3 bin lira alacak. Prim desteği ise 1.341 TL'yi bulacak.

İşte esnaf için uygulanan destekler:

Kira ve Hibe Desteği: Basit usulde vergilendirilen küçük esnaf (Terzi, kantinci vs.) yararlanacak. 3 ay boyunca ayda 1.000 lira hibe desteği; ayrıca yine 3 ay boyunca aylık büyükşehirlerde 750 lira, diğer şehirlerde 500 lira kira desteği verilecek. Desteğe başvurular 30 Nisan'a kadar e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

Normalleşme Desteği: Kısa Çalışma Ödeneği'nin bitmesiyle normal çalışmaya geçen işletmeler yararlanabilecek. İşçi başına 1.341,56 lira prim desteği verilecek. SGK ödemelerinden mahsup edilecek.

Kafe ve restoranlara nakit desteği: Normalleşme desteği alamayan kafe ve restoranlar denetlenecek. İşçilerin 1.341,56 TL'lik prim desteğinin dışında ücretsiz izinde olanlar için çalışan başına 1.500 lira ödenecek. Başvurularla ilgili detaylar henüz netleşmedi.

Ciro Kaybı Desteği: Pandemi dolayısıyla kısıtlamalardan etkilenen ve cirosu 3 milyon liranın altında olup 2020 yılında yüzde 50 ve fazla kayıp yaşayan lokanta restoran ve kafeler yararlanacak. Kayıp cironun yüzde 3'ü ödenecek. Bu rakam 2 bin liradan az, 40 bin liradan çok olmayacak. Desteğe başvurular 30 Nisan'a kadar e-Devlet üzerinden yapılabilecek.