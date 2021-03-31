Esnafa hibe kredisinin süresi uzatıldı

ABD Başkanı Joe Biden, küçük işletmelerin korona virüs pandemisinin maliyetlerini telafi etmek için vazgeçilebilir krediler için başvuruda bulunmaları gereken süreyi uzatan bir yasa imzaladı ve bunu iki taraflı bir başarı olarak niteledi. Biden, kısa bir Oval Ofis töreninde, yasayı imzalamaktan gurur duyduğunu belirtti. Mevzuat, Maaş Koruma Programı'nın son tarihini 31 Mart'tan 31 Mayıs'a uzatacak ve işletmelere iki ay daha başvuru süresi verecek.



Mevzuat ayrıca, hükümetin dolandırıcılığı önlemek için başvuruları daha sıkı bir şekilde taramaya başladıktan sonra daha uzun bekleme sürelerini ele almak amacıyla Küçük İşletme İdaresi'ne (SBA - Small Business Administration) kredileri işleme koyması için 30 gün daha tanıyor.



İlk olarak Trump Yönetimi sırasında oluşturulan program, küçük işletmelere federal destekli ücretsiz krediler sağlıyor. Bordro, kira ve işletme harcamaları ile ilgili harcamalar affedilebilir, bu da kredilerin çoğunun federal hükümetin hibesine dönüşeceği anlamına geliyor. SBA, değeri 734 milyar doları aşan 8,7 milyondan fazla krediyi onayladığını açıkladı. Ajansın verilerine göre, hükümet tarafından 194,5 milyar dolar bağışlandı.