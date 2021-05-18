Esnafa destek paraları ile ilgili son gelişmeler milyonların gündemine geliyor. Tüm dünyayı etkisine altına alan koronavirüs salgınında birçok iş yeri ve kurum kapatılmıştı. Salgından ekonomik açıdan etkilenen esnaf vatandaşlara bu noktada 1000 TL gelir desteği ve 750 ile 500 TL arasında kira desteği ödeneceğinin açıklanmıştı. Mayıs ayının sonuna doğru yaklaşırken ödeme tarihlerini sorgulayanların sayısı giderek artıyor. Esnafa destek paraları ne zaman yatacak? Gelir kaybı desteği ödemeleri ne zaman?

ESNAFA DESTEK PARALARI NE ZAMAN YATACAK?

Esnafa destek parası Mayıs ayı ödemelerinin kısa süre içerisinde başlaması bekleniyor.

GELİR KAYBI DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Ödemelerin ne zaman yapılacağıyla ilgili henüz Ticaret Bakanlığı tarafından açıklama gelmedi.

GELİR KAYBI DESTEĞİ NEDİR?

COVID-19 salgınından olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik destek paketi 23 Aralık 2020 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Alınan bu karar gereğince; salgından etkilenen kesime aylık 1.000 Türk Lirası olmak üzere toplamda 3.000 Türk Lirası doğrudan gelir desteği ile üç ay boyunca büyükşehirlerde aylık 750 Türk Lirası, diğer illerde aylık 500 Türk Lirası kira desteği ödemesi gerçekleştirilmekteydi.

Koronavirüs salgını nedeniyle 29 Nisan 2021 Perşembe Günü saat 19:00'dan itibaren 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek olan tam kapanmaya geçileceğinden destek başvurusu onaylanarak Ocak, Şubat ve Mart aylarında verilen gelir kaybı ve kira desteklerinden yararlanan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere 29 Nisan 2021 tarihli ve 3929 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı gereğince tekrar başvuru yapmaya gerek olmaksızın bir ay daha aynı tutarlarda destek ödemesi yapılacaktır.