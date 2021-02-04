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Esnaf kısıtlamaların hafifletilmesini bekliyor

DÜZCE(İHA) – Korona virüs salgını ve ekonomik sıkıntılar nedeni ile Düzce’de esnaflar kan kaybetmeye devam ediyor. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında belirli sürelerde açılan süper marketlerin bir çok ürünü satmasından yana da dertli olan esnaf, kısıtlamalarda hafifletme bekliyor.

Ekonomi 04.02.2021, 11:10
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Esnaf kısıtlamaların hafifletilmesini bekliyor

DÜZCE(İHA) – Korona virüs salgını ve ekonomik sıkıntılar nedeni ile Düzce’de esnaflar kan kaybetmeye devam ediyor. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında belirli sürelerde açılan süper marketlerin bir çok ürünü satmasından yana da dertli olan esnaf, kısıtlamalarda hafifletme bekliyor.

Korona virüs salgını sonrasında başlatılan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında esnaflar kan ağlamaya devam ediyor. Korona virüs sürecinde iş kaybı ve zaman kaybı yaşayan Düzce’deki esnaflar süper marketlerin hafta sonları açık olduğunu ve araba lastiğine kadar satış yaptığını belirterek, kısıtlamanın hafifletilmesini bekliyor. Düzce’de yıllardır Tahtakale esnafı olarak çalışan Ferhat Durdu’da iş kayıplarının olduğunu süreci en az zararla atlatmaya çalıştıklarını belirterek, “Korona virüs sürecindeki kısıtlamalarda bizde bir çok esnafımız gibi stresli olarak etkilendik durumdan. İş kaybımız var, gün kaybımız var. Yasaklardan, sokağa çıkma kısıtlamalarından dolayı kayıplarımız var. Sokağa çıkma kısıtlamasının genel kapsamında olanları değil, müşteri portföyümüzün yüzde 80’i kadınlardan oluşuyor. Kadınların çoğu evde kaldı. Çocuklarına bakmakla yükümlü oldular veya büyüklerine bakmakla yükümlü olduklarından dolayı onlarda dışarı çıkamaz oldular. Öğrencilerde az olduğu için bir kayıp oldu. Bu yüzden ciddi cirolarda düşüşler oldu. Cirolardaki düşüşlerin haricinde de enflasyon bizi vurdu. Açıklanan rakamların daha üzerinde piyasa fiyatlarında değişim var" dedi.

"Malı satmaktan çok almakta zorlanır olduk"

Raflarında ki ürünün satış fiyatının üzerinde toptancılar mal sattıklarını dile getiren Durdu: "Malı satmaktan çok almakta zorlanır olduk. Öyle bir döneme girdik. Rafta 22.5 liraya sattığım ürünü yenisini sipariş ettiğimizde toptancı 26 lira fiyat veriyor. Öyle bir durum oldu. Bizde kar marjımızı yüzde 30 gibi düşünürsek 32-33 liraya çıkmış oluyor. 22.5 liradan 33 liraya çıkması da yüzde 12-13 değil de yüzde 50 gibi bir fiyat artışına tekabül eder. Böyle sıkıntılarımız da var. Bunun için mal alımında da çok zorlanıyoruz. Çok araştırmak zorunda kalıyoruz. Bu bize ekstra zaman ve ekstra maliyete mal oluyor. Bu dönemden en az zarar ile atlatmanın yollarını arıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Kısıtlamalarda hafifletme bekliyoruz”

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında açık olan süpermarketlerin bir çok ürünü sattığını araba lastiği bile sattıklarını belirten Durdu, kısıtlamalarda esnaflara yönelik hafifletme beklediklerini belirtti. Durdu: “Kısıtlama günlerinde güncellemeler yapılabilir. Mesela süpermarketler bizim sattığımız ürünlerin hemen hemen her şeyini satıyor. Adı market ama her kategoride ürün satıyorlar. Yani parfümden şampuanına hatta araba lastiğine kadar her şey satılıyor. Bu yüzden bu kısıtlamalarda belli saat aralığı getirilerek bizlerde açılabiliriz. Sadece ciro kaybımız yok, günden dolayı da ekstra ciro kaybımız var. Bu çok büyük zarar yapıyor. Ayda 8 güne tekabül ediyor. Oda bizim için çok büyük rakamlara çıkıyor. Böyle bir rahatlatılma bekliyoruz açıkçası kısıtlamalarda” şeklinde konuştu.
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