Eskişehir’e kurulacak olan Model Fabrika’nın lansmanı yapıldı

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Eskişehir Sanayi Odası ortaklığında yürütülmekte olan ve kurulum çalışmalarında son aşamaya gelinen Eskişehir Model Fabrika’nın lansman ve tanıtım toplantısı Eskişehir Sanayi Odası’nda yapıldı.

Eskişehir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Özdebir ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürü Prof. Dr. İlker Murat Ar’ın katıldığı lansman toplantısı, Eskişehir Sanayi Odası’nda gerçekleştirildi. Lansmanda açılış konuşmalarının ardından Eskişehir Sanayi Odası ve Ankara Sanayi Odası arasında Eskişehir Model Fabrika’nın kurulumuna ilişkin işbirliği protokolü imzalandı. Protokol ile Eskişehir Model Fabrika’nın kurulum danışmanlığını Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan Ankara Model Fabrika üstlenirken, böylelikle mevcut Model Fabrikalarda edinilen tüm tecrübe ve teknik birikimin yeni kurulacak olanlarına hızla aktarılması hedefleniyor.

“Üretici firmaların verimlilikleri artacak”

Lansmanda açılış konuşması yapan Eskişehir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, “Eskişehir, bugün yürütmekte olduğu Ulusal Raylı Sistemler Test Merkezi (URAYSİM), Havacılık Mükemmeliyet Merkezi, Seramik Araştırma Merkezi, Eskişehir Model Fabrika gibi projelerle Milli Yüksek Hızlı Tren, İHA ve SİHA gibi çalışmalarda stratejik bir rol oynayacaktır. Şehir olarak, başta URAYSİM olmak üzere, bu projelere sahip çıkmak en büyük sorumluluğumuzdur. Odamız koordinatörlüğünde yürütülmekte olan Eskişehir Model Fabrika projesi de, üretici firmaların yalın üretim yöntemlerini kullanarak verimliliklerinin artırılması, üretimden kaynaklı israfların önlenmesi ve maliyetlerin düşürülmesi noktasında ciddi katkılar sağlayacaktır. Eskişehir Model Fabrika, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın destekleriyle, inşallah birkaç ay içerisinde üretici firmalarımıza hizmet vermeye başlayacaktır” dedi.

“Yüzde 150’leri aşan verimlilik artışları ortaya çıkıyor”

Projede mentorluk görevinde bulunacak olan Ankara Sanayi Odası ile daha önceki yapılan programlarda verimin yükseldiğini belirten Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Özdebir, “İçinde bulunduğumuz bu dönemin en önemli iki kavramı etkinlik ve verimliliktir. Daha az kaynakla daha çok üretim, daha nitelikli üretim, kaynak verimliliğini ortaya çıkaran yenilikçilik, üretimin ana belirleyicisi olacaktır. Küresel ekonomide yerini sağlamlaştırmak isteyen Türkiye açısından büyüme rakamları kadar, bu büyüme için kullanılan kaynaklar da önemlidir. Büyümenin lokomotifi verimlilik oldukça hem karlılığımız hem de rekabetçiliğimiz paralel artacaktır. Ankara Sanayi Odası olarak çok önemli bulduğumuz verimlilik konusunda yoğun bir çalışma içindeyiz. Yıllardır dikkat çekmeye çalıştığımız bu konuda ülkemizde atılmış en önemli projenin ilk uygulama merkezi olan Türkiye’nin ilk Model Fabrikasını Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızla birlikte 2018 yılında Ankara’ya kazandırdık. Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz 8 öğren dönüş programıyla ne kadar doğru bir adım attığımızı hep beraber gördük. Uyguladığımız her programın sonucunda yüzde 150’leri aşan verimlilik artışları ortaya çıkıyor” diye konuştu.

“İşletmelerimiz, Model Fabrikalarımızın faaliyetlerinden yüksek kazanımlar elde etti”

Lansmanın açılışında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürü Prof. Dr. İlker Murat Ar ise şu ifadelere yer verdi:

“İşletmelerimizin yalın ve dijital dönüşüm becerilerini geliştirmeye yönelik uygulamalarımız bulunuyor. Bu uygulamalardan birisi de, bugün burada bir araya gelmemize vesile olan yetkinlik ve dijital dönüşüm merkezlerimiz, yani Model Fabrikalarımız. Model Fabrikalarımız aslında çok yalın bir ifadeyle işletmelerimiz yalın ve dijital dönüşüm yolculuklarına rehberlik etmeye çalışıyorlar. Bu rehberliğin faaliyet olarak yürütüldüğü 8 ilimiz mevcut. Bu illerde mevcut faaliyetlerimize Model Fabrikalarımız aracılığı ile devam ediyoruz. Bugün ayrı bir heyecan içerisindeyiz. İşletmelerimiz, Model Fabrikalarımızın faaliyetlerinden o kadar yüksek kazanımlar elde ettiler ki, bizim yeni Model Fabrikalar kurma sorumluluğumuz da artmış oldu. Tabii yeni Model Fabrikalarımızı nerelere kurabileceğimizi araştırırken, Eskişehir’in gözümüzden kaçması mümkün olmazdı. Bakanımızın da uygun görüşleriyle Eskişehir’de Model Fabrika kurulumu için çalışmalarımıza başlamış olduk.”