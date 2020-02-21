Eskişehir’de e-ihracat konuşuldu

WORLDEF’in Türkiye’de e-ihracat farkındalığını artırmak amacıyla düzenlediği e-ihracat konferansları serisi Eskişehir’de devam etti. Konferansta e-ihracat enine boyuna ele alındı. E-ihracat profesyonelleri deneyimlerini, bölgenin iş çevreleri ile paylaştı.

Eskişehir Valiliği himayesinde, WORLDEF, Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Sanayi Odası işbirliğiyle Eskişehir Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezinde 20 Şubat Perşembe günü düzenlenen konferansa; Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Savaş Koparal, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, WORLDEF Başkan Vekili Çağdaş Yeşilbağ ve Eskişehir ve çevre illerden iş çevreleri katıldı.

Yeşilbağ: E-ihracat için sadece cesarete ve doğru karar vermeye ihtiyaç var

WORLDEF Başkan Vekili Yeşilbağ, açılış konuşmasında, Türkiye’yi bölgesel ve küresel bir e-ticaret merkezi haline getirme vizyonu taşıdıklarını söyledi. “WORLDEF’te e-ihracatla ilgili eğitim ve danışmanlık hizmeti alan firmalara ya da kişilere e-ihracat yol haritası sunuyoruz.” diyen Yeşilbağ, e-ihracat yapmak isteyenlerin ilk yatırım masraflarının neredeyse tamamının devlet tarafından karşılandığını; e-ihracat yapmak için sadece cesarete, doğru karar vermeye ve girişime ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Dünya genelinde perakende e-ticaret satışlarının 2020 yılında 4,5 trilyon dolar olmasının beklendiğini ifade eden Yeşilbağ, “2020 yılında e-ihracat pazarının 1 trilyon dolara ulaşması hatta aşması bekleniyor. KOBİ’lerimizin ve firmalarımızın ülkemiz ekonomisinin katma değerini ve rekabet gücünü artırmak için dijital dönüşüm sürecine hızlı bir şekilde entegre olmasını sağlamak zorundayız. Dijital değişime ayak uydurabilmek için de doğru adımlar atmalı; doğru yerden başlamalıyız. Sanayisi ile sanayicileri ile stratejik konumu ile ve çalışkan insanları ile tanıdığımız Eskişehir’in İç Anadolu’da e-ihracatta başı çekmesini umut ediyoruz.” dedi.

Vali Özdemir: Eskişehir e-ticaretin dışında kalamaz

Programda konuşan Vali Özdemir Çakacak, her sektörde dijital dönüşümün hız kazandığını söyledi. Dijital ortamlarda en çok değişimin ticarette yaşandığına vurgu yapan Çakacak, dünyada alışverişin e-ticarete kaydığını; ticaretin yeni bir çehreye büründüğünü anlattı. Dünyadaki büyük şirketlerin cirolarının büyük bölümünü e-ticaret ve e-ihracat ile yaptığını vurgulayan Vali Çakacak, Türkiye’nin mevcut durumunun analizinin yapılarak, yeni ticarete uygun adımlar atılması gerektiğimi ifade etti. Eskişehir’in kalkınmada lokomotif olduğunu; kentte ihracat ve e-ihracatın payının artırılması gerektiğini söyleyen Çakacak, “Eskişehir olarak bölgemizde bu farkındalığa öncelik yapmak durumundayız. Dijitalleşme korkunç bir hızla artıyor. Bu hıza yetişemeyen özel sektör yok olacaktır. Eskişehir olarak e-ticaretin dışında kalamayız.” dedi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Koparal ise, değişen dünyada dijitalleşmenin önemine işaret etti. Üniversite olarak dijitalleşme faaliyetlerine değinen Koparal, üretim potansiyelini dışarıya güçlü bir şekilde tanıtacak konferansa emeği geçenlere teşekkür etti.

Kesikbaş’tan üniversite öğrencilerine: Türkiye’nin e-ihracat yıldızları siz olun!

Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş ise, oda olarak eğitim, ihracat ve üretime odaklandıklarını söyledi. Eskişehir'in ihracatının sürekli büyüdüğünü ve cari fazla vermeye başladığını vurgulayan Kesikbaş, üreticilerin potansiyeli yüksek genç nesillere ihtiyacı olduğuna dikkat çekti Kesikbaş, “Artık elektronik mühendisliği diploması yeterli olmuyor; bunun alt kırılımlarını da tamamlamak gerekiyor. E-ihracat üniversite gençliğini geleceğe taşıyabilecek potansiyele sahiptir. E-ticaret sitelerine ürün koymakla iş bitmiyor. Kreatif zekamızı sitelere koymadığımız sürece başarılı olmuyor.” şeklinde konuştu. Kesikbaş, üniversite öğrencilerine,”Türkiye’nin e-ihracat yıldızları siz olun!” diye seslendi.

E-ihracat profesyonelleri tecrübelerini paylaştı

Konferansta; Eskişehir’deki üreticilere, bölgenin önde gelen şirket yöneticilerine ve elektronik ihracat yapmak isteyenlere stratejik bilgiler verildi. E-ihracat uzmanları, ekosistemdeki trend uygulamalar, pratik e-ihracat çözümleri ve e-ihracat devlet teşvikleri gibi konularda sunumlar yaptı. Online ödeme sistemlerinden e-ihracat yazılım teknolojilerine, lojistikten lokalizasyona, stok yönetiminden global pazaryerlerinde satışa kadar çok geniş bir yelpazede bilgilerin paylaşılacağı konferansta ünlü markaların temsilcileri de tecrübelerini paylaştı. Sponsor firmalardan konu uzmanlarının sunumlar yaptığı konferansta, e-ihracatta başarı hikayelerinin anlatıldığı bir de panel yer aldı.