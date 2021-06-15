Eskişehir Endüstri Fuarı’nın hem fiziki hem online ayağı büyük ilgi gördü

Türkiye’nin savunma, havacılık ve makine sanayindeki yerli ve milli gücünü ortaya koyan Eskişehir Endüstri Fuarı, 9-12 Haziran 2021 tarihleri arasında Eskişehir Ticaret Odası-Tüyap Fuar Merkezi’nde gerçekleştirildi. Eskişehir’in, ilk “Ar-Ge, Sanayi ve Teknoloji Fuarı” olan Eskişehir Endüstri Fuarı’na, 205 firma katılırken, fuarı fiziken 20 bin 256 yerli ve yabancı ziyaretçi gezdi.

Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından organize edilen fuar, T.C. Eskişehir Valiliği ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla, T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, Eskişehir Ticaret Odası, Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Eskişehir Teknik Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ve KOSGEB’in destek ve iş birlikleri ile düzenlendi. Eskişehir Ticaret Odası - Tüyap Fuar Merkezi’ndeki toplam 12 bin metrekare alandaki iki salonda gerçekleştirilen fuarda; havacılık, savunma ve imalat sanayinde faaliyet gösteren firmaların son teknolojiyle üretilen inovatif ürünleri sergilendi.

Eskişehir başta olmak üzere Ankara, Bursa, İstanbul, Konya, İzmir, Sakarya, Kocaeli gibi sanayi şehirlerinden sektör lideri firmalar katıldığı fuarda, 22 ülkeden 103 marka, 205 firma ve temsilciliğinin en inovatif ürünleri görücüye çıktı.

“Memnuniyet oranı yüzde 96,8”

Fuarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Tüyap Anadolu Fuarları A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, ilk kez düzenledikleri bu fuarda Eskişehir’in milli ve yerli üretimdeki gücünü ortaya koyduklarını söyledi. Fuara katılımcı ve ziyaretçi ilgisinden memnun olduklarını belirten Ersözlü, şöyle konuştu:

“T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, 1. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü, STM Savunma Teknolojileri, ASELSAN, TAİ, TEİ, ROKETSAN, HAVELSAN, ASPİLSAN ve İŞBİR Elektrik başta olmak üzere havacılık ve savunma sanayinde faaliyet gösteren önemli firmalar fuarımıza katıldı. Başta savunma ve havacılık sanayinin gururu olan bu firmalar olmak üzere fuarımıza katılan ve ziyaret eden firmalar arasında önemli iş birliği zemini oluşturuldu. Fuarımız esnasında 633 B2B yani ikili iş görüşmesi gerçekleştirildi. Yaptığımız ankette katılımcılarımızın yüzde 96,8’i memnuniyetini ifade ettiler.”

Hibrit fuar olanakları sunuldu

Eskişehir Endüstri Fuarı’nın online ayağında Tüyap, yeni nesil fuarcılık anlayışının gereği olarak katılımcılara ve ziyaretçilere son teknolojiyle gerçekleştirilen hibrit fuar olanaklarını sundu. Fuarda katılımcıların sergilediği ürünleri online olarak da görebilen ziyaretçiler, Tüyap’ın dijital evreni MyTüyap’ın ürünlerinden Business Connect platformunu kullanarak katılımcı firmalarla online B2B ikili iş görüşmesi gerçekleştirdi. Dört gün süren fuar boyunca, Business Connect’e kaydolan 3 bin 387 ziyaretçi, 109 katılımcı firma ile iletişime geçti ve toplam 203 online görüşme gerçekleştirildi. Türkiye başta olmak üzere Cezayir, Brezilya, Bulgaristan, Fransa, Gürcistan, Gana, Hindistan, İran, İrlanda, İtalya, Lübnan, Fas, Pakistan, Polonya, Romanya, Senegal, Filistin, Sırbistan, Uganda, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve İngiltere’den 129 ziyaretçi fuarı online olarak gezerken, Business Connect’te katılımcılar tarafından sergilenen 849 inovatif ürünü de inceleme olanağı buldular. Fuar tarihleriyle sınırlı kalmayan Business Connect sayesinde 23 Haziran’a kadar katılımcı ve ziyaretçiler iş bağlantısı kurmaya devam edecek.

SSB’den öğrencilere proje desteği

T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’nın desteklediği fuarlardan olan Eskişehir Endüstri Fuarı’nda, Başkanlık tarafından üniversite öğrencilerinin yapmış olduğu projelere de “proje desteği” verildi.

Eskişehir’in, ilk “Ar-Ge, Sanayi ve Teknoloji Fuarı, Türk sanayisinin ve savunmasının geleceğine damga vuracak konularda önemli etkinliklere de sahne oldu. Eskişehir Teknik Üniversitesi ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nin önde gelen hocalarının düzenlediği konferanslarda, İHA’lardan (insansız hava araçları) geleceğin yakıtı olarak kabul edilen hidrojene kadar geleceğin birçok teknolojisi masaya yatırıldı.