Eskişehir bayram sessizliğini bozdu

Geçmiş Kurban Bayramı nedeniyle arife gününden sonra birçok esnafın kapalı kalması ve vatandaşların bayram modunda olması sebebiyle boş kalan Eskişehir şehir merkezi, yeniden hareketlendi.

Eskişehir yeniden hareketlendi. Kurban Bayramının kutlandığı 4 gün boyunca neredeyse sessizliğe bürünen cadde ve sokaklar yeniden insanlarla buram buram oldu. Bayram sebebiyle vatandaşların alış verişe ara verdiği anlaşılan günlerde esnaf da kapalı kaldı. Şehr sokakları, il dışından gelen ve yerel turistlere kalırken, insanlar cumartesi günden itibaren hem alış verişe başladı hem de şehir merkezine yeniden can verdi. Hamam Yolunda bulunan oturma yerleri eskisi gibi yeniden doldururken, balon ve simit satıcıları da yerlerini aldı. Vatandaşlar az çok alış veriş için mağazalara yoğunluk yaşatmaya başladı. Bu arada bazı vatandaşların korona virüse karşı korunması için beklenen sosyal mesafe ve maske kuralına da ihlal ettiğini gözlemlendi.

Çarşı merkezinde bulunan esnaf ise, bugünden itibaren yavaş yavaş normal satışa başladığı ve az çok hareketlendiği belirtti. Birkaç gün daha bu şekilde alıcıdan çok soran olacağı söyleyen esnaf, satışlarının tamamen normale dönmesi için önümüzdeki haftaya kadar beklenmesi gerektiği ifade etti.

Öte yandan, çarşı merkezinde bulunan balıkçılarla beraber birkaç esnafın, bayramdan sonra henüz kepenklerinin açmadığını dikkatlerden kaçmadı.