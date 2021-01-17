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ESKA’dan enerji alanında dev yatırım

Sakarya’da 20 bin metrekare alanda 120 milyon TL’ye kurulan fabrikadan dünyanın 40’dan fazla ülkesine doğalgaz ekipmanları ihraç ediliyor. ESKA firması, 240’dan fazla kişiye de istihdam imkanı sağlıyor.

Ekonomi 17.01.2021, 12:00
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ESKA’dan enerji alanında dev yatırım

Sakarya’da 20 bin metrekare alanda 120 milyon TL’ye kurulan fabrikadan dünyanın 40’dan fazla ülkesine doğalgaz ekipmanları ihraç ediliyor. ESKA firması, 240’dan fazla kişiye de istihdam imkanı sağlıyor.

Doğalgazın kullanıcılara doğru ve güvenli şekilde ulaşmasına yardımcı olan çeşitli gaz ekipmanlarını yüksek doğruluk sınıfı ile üreten yüzde 100 yerli Türk firması ESKA, Sakarya’da 20 bin metrekare alanda 120 milyon TL’lik bir fabrika kurdu. 3 milyon adet üretim kapasitesi ile birçok laboratuvar ve bakanlık onaylı Ar-Ge merkezine sahip olan tesisle birlikte vites artıran ESKA, kendi alanında Türkiye’yi dünyada bir üretim üssü haline getirmeyi hedefliyor. ESKA, 2021 yılında 3’üncü fabrikasını kurmayı, ihracatı ve istihdamı arttırmayı planlıyor. Aynı zamanda ESKA’da yüzde 50’nin üzerinde kadın personel çalışıyor.

"Amacımız dünyada da bir numara pozisyonuna gelmek"

ESKA’nın stratejik amaçlarından bahseden Genel Müdür Yardımcısı Murat Çalapkulu, "ESKA 1968’den bugüne üretim ve satış faaliyetlerini sürdüren, 50 yılı aşan geçmişinde sürekli ilkleri ve yenileri gerçekleştirmiş, bugün enerji alanında doğalgazın kullanıcılara doğru ve güvenli şekilde ulaşmasına yardımcı olan, çeşitli gaz basınç regülatörlerini ve otomatik emniyet vanalarını üreten ve satan, yüzde 100 yerli, değerlerini koruyarak sürekli büyüyen ve çağdaş bakış açısına sahip bir Türk firmasıdır. Firmamız bugün 240’dan fazla kişinin çalıştığı, yüzde 50’nin üzerinde bayan personel çalıştıran, Teknokent’de teknoloji ofisi bulunan, üniversite-sanayi iş birliğine büyük önem veren, teknoloji ve bilimle hareket eden bir firma pozisyonundadır. Stratejik amacımız çalıştığımız alanlarda ülkemizde olduğu gibi tüm dünyada da bir numara pozisyonuna gelmek, küresel rekabet gücümüzü arttırmak, ekonomiye ve istihdama katkı sağlamaktır" dedi.

40’dan fazla ülkeye ihracat

Türkiye ve dünyada doğalgaz sektöründeki gelişmeleri ve ESKA’nın sektördeki konumunu değerlendiren Çalapkulu, "Doğalgaz sektörü ülkemizde ve dünyada hızla büyümeye ve gelişmeye devam ediyor. Türkiye bugün yılda ortalama 45 milyar metreküp doğalgaz tüketen, toplam abone sayısı 17 milyonu aşmış, yılda ortalama 1 milyon yeni abone kazanan, alanında dünyada ciddi öneme sahip bir doğalgaz sektörüne ulaşmıştır. Ülkemizde yeni yerleşim bölgeleri ve mevcut bölgelerdeki genişlemeler için yapılan yatırımlar ve rutin işletme bakım faaliyetleri kapsamında sektör her geçen gün gelişmesini sürdürmektedir. Bu durum dünyada da birçok farklı ülkede değişen büyüme oranları ile benzer şekilde devam etmektedir. Sektörün kaliteli ürün üreten ve sürdürülebilir üretim alt yapısına sahip firmalara olan ilgisi her geçen gün artmaktadır. Bu kapsamda Enerji Bakanlığı, EPDK, Gazbir-Gazmer ve diğer sektör katılımcılarının önemli çalışmaları ile dışa bağımlılığını azaltan Türkiye bugün çok yüksek rakamlara ithal ettiği birçok ürünü kendi ülkesinde üretebilme yeteneğine sahip hale geldi. Bu noktada bizde sürekli güçlenen Türkiye’de üretim yapmanın ve kendi ülkemizde pazar lideri olmanın avantajlarını daha etkin şekilde görmeye başladık. ESKA olarak Türkiye’de lider marka pozisyondayız ve dünyada 40’dan fazla ülkeye ihracat yapıyoruz" diye konuştu.

"Dijitalleşme hızı ve teknoloji seviyemizi yükselttik"

2020 yılında büyümeye hız kattıklarını belirten Genel Müdür Yardımcısı Murat Çalapkulu, kendileri için iyi bir yıl geçtiğini anlattı. Çalapkulu, "2020’de yeni tesisimizi kurduk, ciromuzu yüzde 82 arttırdık, ihracat oranımızı yüzde 50’e çıkardık, dijitalleşme hızımızı ve teknoloji seviyemizi yükselttik. Bu noktada bugünlere gelmemize katkı sağlayan bu süreçte bizimle olan bize inanan ve desteklerini esirgemeyen yurtiçi ve dışındaki tüm müşterilerimize, kurumlara, ilgili tüm kişilere ve çalışanlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Türkiye’yi dünyada bir üretim üssü haline getirecek"

Kurulan yeni tesis ve öne çıkan özellikleri hakkında bilgiler veren Çalapkulu, "Yeni tesisimizi 120 milyon TL yatırım bütçesi ile Sakarya 1.OSB’yi de 20 bin metrekare alana kurduk. Yatırım sürecinde Sakarya’ya bize ev sahipliği yaptığı için teşekkür ediyoruz. Kurduğumuz bu tesis kendi alanında Türkiye’yi dünyada bir üretim üssü haline getirecek. Yeni tesisimiz 3 milyon adet üretim kapasitesine, robotik ve otomasyonel hatlara, yalın üretim sistemlerine, entegre üretim alt yapısına, birçok laboratuvara ve bakanlık onaylı Ar-Ge merkezine sahip" şeklinde konuştu.

"Sınırları zorlamaya devam edeceğiz"

ESKA’nın gelecek hedeflerini de aktaran Murat Çalapkulu, sözlerini şöyle noktaladı:

"Yakın gelecekte stratejik, katma değerli ve yenilikçi ürünler üretmeye, kalitemizi, teknolojimizi ve istihdamı arttırmaya devam edeceğiz. Yurt dışında ihracat yaptığımız ülke sayısını 80’in üzerine çıkaracağız. Yüksek kapasiteli regülatörler, istasyon çözümleri ve ekipmanları, yazılım ve haberleşme çözümleri, evsel ve endüstriyel gaz ve ölçüm ekipmanları, yüksek teknoloji kauçuk parçaları v.b. alanlarda yeni üretimlere başlayacağız. 2021’de 3’üncü fabrikamızı kuracak ve hep daha iyisini yaparak sınırları zorlamaya devam edeceğiz."
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