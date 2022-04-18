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Esenyurt’ta patent seferberliği projesi başlatıldı

Esenyurt’ta başlatılan patent seferberliği projesinin tanıtım toplantısında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, "Yeni fikirler ve inovasyon ile para kazanılıyor. Herkesin yaptığını yaparak para kazanmak zor. Bu işin anahtarı teknoloji, katma değerli üretim ve patenttir" dedi.

Ekonomi 18.04.2022, 17:42
Esenyurt’ta patent seferberliği projesi başlatıldı

Esenyurt’ta başlatılan patent seferberliği projesinin tanıtım toplantısında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, "Yeni fikirler ve inovasyon ile para kazanılıyor. Herkesin yaptığını yaparak para kazanmak zor. Bu işin anahtarı teknoloji, katma değerli üretim ve patenttir" dedi.

Katma değerli, birim fiyatı yüksek ürünler üretmek amacıyla; Esenyurt Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ESİDER), Türkiye Patent Hareketi Platformu Derneği ve Patent Hareketi Derneği’nin desteğiyle Esenyurt bölgesinde patent seferberliği başlatıldı. ‘Esenyurt Teknoloji, Patent Seferberliği Projesi’yle bölgede faaliyet gösteren 10 binin üzerinde işletmenin sınai mülkiyet hakları alanında bilinç seviyesinin artırılarak ortaya konulan fikirlerin ticarileştirilmesine hız verilmesi hedefleniyor. Projenin açılışı Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Dr. Çetin Ali Dönmez, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Esenyurt Kaymakamı Vural Karagül, İstanbul Sanayicileri ve İş İnsanları Dernekleri Federasyon (İSİFED) Genel Başkanı Muammer Ömeroğlu, ESİDER Yönetim Kurulu Başkanı Emin Armağan Şakar ve Türkiye Patent Hareketi Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Av. Ali Çavuşoğlu’nun katılımıyla gerçekleşti.

"Katma değerli ürün Türkiye’nin kurtuluşudur"

Projenin tanıtımında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, "Dünyada yeni fikirler ve inovasyon ile para kazanılıyor. Herkesin yaptığını yaparak para kazanmak zor. Bu işin anahtarı teknoloji, katma değerli üretim ve patenttir. Yatırımların yüksek teknolojili olması lazım en azından orta yükseklikte olması lazım. Esenyurt teknoloji üssü olacaksa kamu, özel sektör ve üniversitelerin ortak çalışmaları lazım. İş adamlarının Ar-Ge platformlarına destek olması gerekiyor. TUBİTAK enstitülerinin örneğine bakarsak kamu desteğiyle ilerleniyor. Özel sektöründe bu işin içinde olması gerekiyor. Devlet işin bir parçası elbette olacak ama iş adamların da bu işin bir parçası olmak için çalışmalı. Mühendislerimiz yeni patentler çıkaracaksa bu mühendislerimizin yetişmesi, iyi ücret alması gerekli. Mühendislerimiz atölye çalışmaları yapmalı, tesisleri ziyaret etmeli. Mühendislerimiz rutin işlerin dışında Ar-Ge faaliyetlerine de odaklanmalı. Katma değerli ürün Türkiye’nin kurtuluşudur. Türkiye taşeron değil, dünyanın baş aktörlerinden olmalı" dedi.

TİM Başkanı İsmail Gülle ise "Patent, Ar-Ge gibi kelimeler son dönemde çok sık duyuluyor. Geçen ay açıkladığımız Mart ayı ihracat rakamlarında birim kilogram ihracatımızın 1,5 dolar seviyesine yaklaştığını görüyoruz. Bunu kalıcı hale getirdiğimizde 1,5 dolar üzerindeki rakamlar söylediklerimizin altını doldurabilir. Girişimcilik ekosisteminde şu ana kadar bin 100 girişimcimizi ihracat ile buluşturduk. Türkiye artık gelişen ve teknoloji üreten bir ülke" açıklamasında bulundu.

Fikir üretmenin önemine dikkat çeken Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, "Ekonomi önemli bir sorun, ekonominin de canlanması için üretmemiz artı değer oluşturmamız lazım. Dünyayla rekabet edebilmenin ön koşulu rekabet edebilecek ürünleri üretmektir. Kendimize özgün dünyayla rekabet edebilen ürünler üretmemiz lazım. Üretmek sadece fabrikada tasarımı yapılan ürünleri üretmek değildir. Burada fikir üretmenin önemi ortaya çıkıyor. Ortaya çıkan fikri korumak gerekir, kendi fikirlerimizi patentlendirmemiz gerekiyor" diye konuştu.

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