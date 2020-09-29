Esenboğa Elektrik'in halka arzı

Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş, Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş'nin halka arzı konusunda bilgilendirme yaptı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama, şöyle:

''Şirketimizin halka arz izahnamesi Sermaye Piyasası Kurulu'nca 24.09.2020 tarihinde onaylanmıştır. Borsa istanbul 25.09.2020 tarihinde payların satışına ilişki yönetmelikte değişikliğe gitmiştir. Yeni yönetmeliğe istinaden halka arza katılmak isteyen yatırımcıların dikkat etmesi gereken hususlar şunlar: Satış Metro Yatırım tarafından 'Borsa'da Satış – Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi' ile Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da gerçekleştirilecektir. Sabit fiyatla yapılacak talep toplamanın süresi 2 iş günü olacaktır. Talep toplamanın ikinci günü sonunda satış yapılıp, dağıtım gerçekleştirilmek suretiyle halka arz sona erdirilecektir. Borsada satış aşamasında yatırımcılar alış emirlerini birincil piyasa işlem saatleri olan 10.30-13.00 içerisinde taleplerini kendi aracı kurumlarındaki hesaplarından belirlenen ve duyurulan tek fiyat seviyesi 8,50 TL'den BİAŞ sistemine gönderirler. Emir gönderilecek hisse kodu ESEN.HE'dir ve emir türü 'İptale Kadar Geçerli' (İKG) olarak seçilmelidir. Payların ihracına ilişkin söz konusu fiyat sistemde tanımlıdır, başka bir fiyattan sisteme emir girilemez. Halka arzda kredi kartı ile ödeme yoluyla talepte bulunulamayacaktır. Halka arzdan pay almak isteyen yatırımcıların, borsada işlem yapmaya yetkili yatırım kuruluşlarına başvuruda bulunması gerekmektedir. Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da talep toplama saatleri 10.30 – 13.00'dır. Ancak hisselerin dağıtımı halka arzın son günü olan 2 Ekim'de saat 18.15'den sonra BİST yönetimi tarafından gerçekleştirilecektir. Sabit fiyat yönteminde tek fiyat girilebileceği için Borsa İstanbul Uygulama Usul ve Esasları çerçevesinde dağıtımda fiyat önceliği söz konusu olmayıp, zaman önceliği kuralı geçerlidir.''