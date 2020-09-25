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Esenboğa Elektrik, halka açılacak

Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, şöyle denildi:

Ekonomi 25.09.2020, 09:18
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Esenboğa Elektrik, halka açılacak

''Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş'nin yüzde 100 bağlı ortaklığı olan Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş'nin sermaye artırım ile halka açılma başvurusu, SPK'nın 24.09.2020 tarih ve 2020/59 sayılı bülteninde yer aldığı üzere olumlu karşılanmış olup, 1 TL nominal değerdeki 24.000.000 adet paylar 8,50 TL'den borsada satış – sabit fiyatla talep toplama ve satış yöntemiyle halka arz edilecektir.
Halka arz tarihinin belirlenmesini takiben kamuoyuna ayrıca bilgilendirme

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