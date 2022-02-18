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ESBİM istihdamda engel tanımıyor

Esenyurt’ta işsizlik sorununa çözüm üretmek için çalışan ve bugüne kadar binlerce vatandaşın iş sahibi olmasını sağlayan Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi, iş arayan engelli vatandaşlara yönelik mülakat düzenledi. Düzenlenen mülakat sonucunda 60 engelli vatandaş istihdam edildi.

Ekonomi 18.02.2022, 12:14
ESBİM istihdamda engel tanımıyor

Esenyurt’ta işsizlik sorununa çözüm üretmek için çalışan ve bugüne kadar binlerce vatandaşın iş sahibi olmasını sağlayan Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi, iş arayan engelli vatandaşlara yönelik mülakat düzenledi. Düzenlenen mülakat sonucunda 60 engelli vatandaş istihdam edildi.

Esenyurt Belediyesi işsizlik sorununa çözüm üretmeye devam ediyor. ESBİM’in Esenyurt Kültür Merkezi’nde düzenlediği mülakata 25 firma ve 70 engelli vatandaş katıldı. Yapılan mülakatlarda firmalarla görüşme şansı elde eden engelli vatandaşlara istihdam sağlandı. İstihdam alanında engel tanımayan ESBİM, 60 engelli vatandaşın daha işsizlik sorununa çare oldu.

“Engelli vatandaşlarımızla özel ilgileniyoruz”

ESBİM sorumlusu Murat Boduroğlu, her ayın ikinci haftası engellilere yönelik mülakat yapıldığını bildirdi. İş ve işçi arayan herkesi ESBİM’e davet eden Boduroğlu: “Engelli vatandaşlarımızla özel olarak ilgileniyoruz. Bir gün önceden engelli vatandaşlarımızı arayarak mülakat hakkında bilgilendirme yapıyoruz. Aynı gün ve saatte vatandaşlarımızı ve firmaları bir araya getiriyoruz. Bugün 60 engelli vatandaşımızın istihdamını sağladık. Sadece bir firmamız 15 engelli vatandaşımıza iş olanağı sağladı. İşe giren vatandaşlarımıza başarılar diliyoruz. Bundan sonraki süreçte de özel istihdamlarımız devam edecek. Katılım sağlayan 25 firmamıza teşekkür ediyoruz. ESBİM varsa herkes için var” dedi.

“Biz de mutluluk ve gurur duyuyoruz”

ESBİM, vatandaşlara destek olduğu kadar işverenlere de katkı sağlıyor. ESBİM aracılığıyla iş arayan engelli vatandaşlarla görüşme sağlayan firma yetkilisi Nuray Baranalp: “Engelli vatandaşlarımızla bir mülakat organize ettik. 70 kişilik bir katılım sağlandı. Vatandaşlarımızın mutlu olmasından biz de mutluluk ve gurur duyuyoruz. Emeklerinden dolayı ESBİM’e teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“İşe alımlarda ESBİM ile beraber yürüyoruz”

ESBİM’le yaklaşık bir buçuk yıldır organize bir şekilde toplu mülakatlar düzenlediklerini belirten bir diğer firma yetkilisi Ayberk Gök: “Teknik pozisyonlardaki işe alımlarda ESBİM ile birlikte organizasyonlar yürütüyoruz. Bugün ESBİM’e, engelli vatandaşlarımızla bir mülakat gerçekleştirmek için geldik. Daha çok engelli vatandaşa istihdam sağlamak istiyoruz. Engelli personel noktasında görüşmelerimize devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Başkanımızın bize çok yardımı oldu”

İş bulmak için ESBİM’de mülakata katılan Mehmet Canata: “Firmaların buraya gelmesi ve görüşmelerin yüz yüze olması çok güzel. Belediye Başkanı’mızın bu konuda bize çok yardımı oldu” diyerek Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’a teşekkür etti.

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