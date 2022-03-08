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Eşarj 200 bininci şarjını gerçekleştirdi

Eşarj, Şubat ayında 200 bininci şarj işlemini gerçekleştirdi. Bu sayıya ulaşan ilk şarj istasyon ağlarından biri olan Eşarj büyüme hedefleri ve karbon ayak izine olan katkısıyla da sürdürülebilir çözüm sunuyor.

Ekonomi 08.03.2022, 10:16
Eşarj 200 bininci şarjını gerçekleştirdi

Eşarj, Şubat ayında 200 bininci şarj işlemini gerçekleştirdi. Bu sayıya ulaşan ilk şarj istasyon ağlarından biri olan Eşarj büyüme hedefleri ve karbon ayak izine olan katkısıyla da sürdürülebilir çözüm sunuyor.

Türkiye’nin lider elektrik dağıtım ve perakende satış şirketlerinden Enerjisa Enerji’nin 2018 yılında sürdürülebilir ve çevreye duyarlı bir gelecek hedefiyle çoğunluk hisselerini satın aldığı ve 2021 yılında ise payını yüzde 94’e yükselttiği Eşarj’ın, Şubat 2022 itibariyle 200 bininci şarj işlemini gerçekleştiren Türkiye’nin ilk şarj istasyonu ağı olduğu açıklandı.

Son yıllarda artan elektrikli otomobil talebiyle beraber Türkiye çapındaki istasyon sayısını da artıran Eşarj, Türkiye’de 2009’dan bu yana şarj operatörlüğü hizmetini sağlayan ilk oyunculardan biri olma özelliğini taşıyor. Türkiye’de 269 lokasyonda 258’i hızlı şarj istasyonu olmak üzere 496 şarj istasyonu ile faaliyet gösteriyor.

Eşarj ile Dünya’nın çevresinde 395 tam tur atıldı

Verilen bilgiye göre, Eşarj’ın 200 bin şarj işlemine ulaşmasıyla birlikte sürdürülebilir bir dünya ve gelecek için somut sonuçlar da ortaya çıktı. Toplamda 3 milyon kWh elektrik enerjisi araçlara sağlanırken bu enerji ile birlikte 17.7 milyon km yol almak veya dünyayı 395 tam tur atmaya eş değer olduğu gözlemlendi. 200 bin şarj işleminin getirdiği sonuçlardan bir diğeri ise, 1 milyon litre veya 360 tane petrol tankerin taşıyabileceği petrol yakıtına eş değer olduğu belirtildi. Şarj işlemleri ile birlikte 4.8 milyon kg CO2 gazının salınımı engellendi. Bu rakam 250 bin ağacın temizleyebileceği CO2 miktarının oluşmasının önüne geçildi. Bir diğer çevresel etiklerinden biri ise 7 bin 500 metrekare buzulun erimesi engellendi.

Türkiye’de elektrikli araç ekosistemi içerisinde iddiamızı ortaya koyuyoruz

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Eşarj Yönetim Kurulu Başkanı ve Enerjisa Enerji CEO’su Murat Pınar, “Türkiye’de 2030 yılına geldiğimizde Mobilite Araç ve Teknolojileri Stratejik Hedefler ve Yol Haritası Taslağı’na göre elektrikli araç satışlarının pazar payının yüzde 35’e, elektrikli araç parkının 2,5 milyona, kamuya açık şarj soket sayısının 250 bin seviyelerine yükselmesi bekleniyor. Eşarj olarak bizde 2030 yılına geldiğimizde Türkiye Elektrikli Araç Şarj İstasyonları ekosisteminin yanı sıra dünya ekosistemine de yarar sağlayacak adımların öncüsü olmak ve bu ekosistem içerisinde oyun kurucu şirketler arasında yer almak istiyoruz.

Bu yolculuğumuzda Eşarj ile 200 bininci şarj işlemini gerçekleştirmiş olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Hedeflerimize ulaşırken bize güvenen ve bizimle çalışan başta müşterilerimiz olmak üzere, Eşarj’ı bir E-mobilite çözüm ortağı olarak görüp ortaklıklar yapan markalara da teşekkür ederiz.

Bu hedefin gerçekleşmesi ile Türkiye’de elektrikli araç ekosistemi içerisinde iddiamızı ortaya koymuş oluyoruz. Bu işlem sayısı ile enerji sektörünün verimli, güvenli, rekabetçi, teknoloji odaklı ve sürdürülebilir geleceğine somut bir şekilde destek olurken, ülkemizin 2053 net-sıfır emisyon hedeflerine de güçlü bir şekilde katkı sağlamış oluyoruz.’’

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