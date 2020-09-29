Erzurum’a altın rezervi müjdesi

Erzurum'un Olur ilçesinde bulunan Boğazgören Köyü mevkiinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından onaylanan yeni bir altın sahası kuruluyor. Yaklaşık 10 yıllık bir çalışma sonrası ruhsat alan işletmeciler, bin 500 hektarlık bir alanda altın çıkarma hakkı elde etti. 145 hektarda yapılan incelemelerde bir tonda 4 gram altın çıkabileceği ön görülürken 8 milyon metreküplük bir alanın ise altın dışında bir çok değerli taşında olduğu tespit edildi. Nisan ayında madenin ilk kazmasını vuracak olan işletme, ilk etapta 75 milyon dolarlık bir yatırımla altını işlemeye başlayacak. Yıllık katma değerinin 400 milyon doları bulacağı tahmin edilen altın madeninde ise binlerce vatandaş istihdam edilecek.

"SİYANÜR KULLANILMAYACAK"

Maden sahasında altın, gümüş ve bakırında olduğunu anlatan işletme sahibi Kenan Kılıç ve Avukat Yusuf Ayar, maden sahasında siyanürün kullanılmayacağını ve gravite esasına göre zenginleştirme yapılacağını söyledi. Yeni altın madenine ilişkin konuşan Yusuf Ayar, "Üzerinde 10 yıldır çalıştığımız bir sahaydı. Gerekli analizler yapıldıktan sonra izinler alındı. Nisanda başlıyoruz. Bu bölge, altın ve değerli taşlarla dolu bir bölge. Uzun yıllar işletilebilecek bir maden. Ülkemize büyük bir katkı sağlayacak. Madenin ilk sahasında 400 milyon dolarlık bir katma değer sağlanacağını öngörüyoruz. Bu hem bölgemiz için hem de ülkemiz için çok önemli bir rakam. En büyük hassasiyetimiz doğa. Kesinlikle siyanürle bir çalışma yapılmayacak. Tamamen doğaya zarar vermeden altın çıkarılıp işletilecek. Ülkemize hayırlı olsun" diye konuştu.