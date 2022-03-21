banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner420

banner526

Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sürpriz şarkı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sürpriz şarkı
Doğalgaza zam geliyor!
Doğalgaza zam geliyor!
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Hindistan'da tribün çöktü
Hindistan'da tribün çöktü

Erzurum dericilik sektöründe söz sahibi oluyor

Erzurum Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren ESKER A.Ş. bölgede kaybolmaya yüz tutmuş dericilik sektörünün gelişimini sağlıyor hem de istihdam imkanı oluşturuyor.

Ekonomi 21.03.2022, 11:05
Erzurum dericilik sektöründe söz sahibi oluyor

Erzurum Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren ESKER A.Ş. bölgede kaybolmaya yüz tutmuş dericilik sektörünün gelişimini sağlıyor hem de istihdam imkanı oluşturuyor.

Şirket bünyesinde deri imalatı atölyesi bulunuyor. Deri atölyesinde çalışanlara 6 aylık kurs veriliyor. Atölyede imalat ağırlıklı olarak terlik dikimi yapılıyor. Burada çalışan kişilere hem meslek eğitimi hem de iş imkanı sağlanıyor.

İmalatta deri cüzdan, kartlık, deriden bileklik, anahtarlık, çakmaklık ve deri üzerine çeşitli üretimler yapılıyor.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ESKER A.Ş. Genel Müdürü Baran Zait Türk, yaptığı açıklamada, “Bir yolculuğa çıktık ki bu yolculukta unutulmaya yüz tutmuş meslek grupları bulunuyor. Çalışmalarımızda deriden cüzdan ve kemer imalatı yapılan tesisimizde bulunuyoruz. Bu yolculuğa 2015 yılında istihdama katkı olsun amacıyla ve unutulmaya yüz tutmuş meslekleri tekrar hayatiyete katmak ve canlandırmak adına hizmetlerimizi yürütüyoruz” dedi.

İlk olarak 25 kişilik ekip ile çalışmalara başladıklarını anlatan Türk, “Bunlar vasıfsız elemanlardı. Elemanlarımıza 6 aylık eğitim verildi. Yetişen elemanlarımızı istihdama kattık. Bu çalışmalarımız ülke genelinde de duyulunca bizlerin sesini duyan diğer büyük firmalar bizimle iletişime geçtiler. Bizlerde Erzurum’da imalat yapmak istiyoruz konusunda fikir birliğinde bulundular. Bizlerde gelen firmalara her konuda yardımcı olduk. 50 kişilik ekibimiz bizlerle çalışmak isteyen üreticilere yardımcı oluyor. Bizlerle çalışmak isteyen kişilere gerekli ekipman konusunda da yardımcı olduk halen daha da yardımcı olmada devam ediyoruz. Ne tür imalat yapabiliriz konusunda gördük ki deri imalatında saya bölümünün açık olduğunu gördük ve gelen firmalarla saya konusunda çalışmalar yaptık. Dünya markalarının isimlerinin geçtiği ürünleri artık Erzurum’da imal eder hale geldik. Çıkılan yolda iş istihdamına yönelik çalışmalar ve artılarını geliştirmeye çalıştık ve başarılı olduk. Dericilik Doğu Anadolu ve Erzurum’da hayvancılık konusunda geliştiği için bu çalışmalarda giyimde, aksesuarda ön plana çıkıyoruz. Çırak yetiştirme konusunda ustalar ister istemez zorlanıyor, bizler bu sektörü canlandırma konusunda çalışıyoruz” dedi.

Temel amaçlarından birisinin iş gücünü nitelikli hale getirmek olduğunu kaydeden Türk, “Bireyler sorumluluklarını ve bakmakla yükümlü olduğu kişilere karşı daha sorumlu davranır oldular. Meslek eğitim kurslarını daha aktif hale getireceğiz. 2019 veya 2020 yılında pandeminin başlaması ile birlikte dünyada olduğu gibi ülkemizde de her sektör bir şaşkınlık yaşadı ve çöküşler de başladı. Bu durumda bile biz ekibimizle 4 büyük firmayı Erzurum’a getirip imalat yaptırmayı başardık. Atatürk Üniversitesi veya Meslek okullarından mezun olan kişilere iş imkanı sunuyoruz. Çalışmak isteyen kişilere teoride aldıklarını pratikte çalışma ve uygulama yapıyor. Bulunduğumuz kampüs içerisinde 600 personel ayakkabıcılık, dericilik, sayacılık, terlik imalatı konusunda iş sahibi oldular” diye konuştu.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 30 55
3. Fenerbahçe 30 53
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Karagümrük 30 43
10. Antalyaspor 30 41
11. Sivasspor 30 40
12. Gaziantep FK 30 40
13. Kasımpaşa 30 38
14. Kayserispor 30 38
15. Galatasaray 30 38
16. Giresunspor 30 35
17. Altay 30 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 28 55
3. Bandırmaspor 28 49
4. İstanbulspor 27 47
5. Eyüpspor 27 45
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 28 37
10. Boluspor 27 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. Tuzlaspor 27 34
14. Gençlerbirliği 27 34
15. Kocaelispor 27 33
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 27 28
19. Balıkesirspor 27 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 28 54
5. Tottenham 29 51
6. M. United 29 50
7. West Ham United 30 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 29 36
10. Leicester City 27 36
11. Southampton 29 35
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 30 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 66
2. Sevilla 29 57
3. Barcelona 28 54
4. Atletico Madrid 29 54
5. Real Betis 29 50
6. Real Sociedad 29 48
7. Villarreal 29 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 29 40
10. Osasuna 29 38
11. Celta Vigo 29 36
12. Espanyol 29 36
13. Rayo Vallecano 28 32
14. Elche 29 32
15. Getafe 29 29
16. Granada 29 28
17. Cadiz 29 27
18. Mallorca 29 26
19. Deportivo Alaves 29 22
20. Levante 29 19