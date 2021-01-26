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Erzincan’da Girlevik- Çemişgezek- Bayburt Hidroelektrik Santrallerinin devir teslim sözleşme töreni gerçekleştirildi

Erzincan’da Girlevik-Çemişgezek-Bayburt Hidroelektrik Santrallerinin devir teslim sözleşme töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, “FETÖ’den alınan şirketler 65 seviyesinde büyüdüler” dedi.

Ekonomi 26.01.2021, 17:52
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Erzincan’da Girlevik- Çemişgezek- Bayburt Hidroelektrik Santrallerinin devir teslim sözleşme töreni gerçekleştirildi

Erzincan’da Girlevik-Çemişgezek-Bayburt Hidroelektrik Santrallerinin devir teslim sözleşme töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, “FETÖ’den alınan şirketler 65 seviyesinde büyüdüler” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 27. ve son Başbakanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi 28. Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, partisinin kongresine ve bir dizi temaslarda bulunmak üzere Erzincan’a geldi. 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra TMSF’ye devredilen Girlevik- Çemişgezek- Bayburt Hidroelektrik Santrallerinin Erzincan İl Özel İdaresine devir teslim sözleşme töreni gerçekleştirildi.

Düzenlenen törende konuşan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, “Sizleri can Erzincan’da olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ederek saygıyla selamlıyorum. 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra FETÖ aidiyetiyle tespit edilen bir kısım şahıslara ait varlıkların TMSF kayyumuna verilmesine karar verildi. Tabi 15 Temmuz’dan sonra TMSF’de bir eksen kayması yaşandı. Bugün 38 vilayetimizde 797 şirketimiz var. 40 bin 403 çalışanımız var. Aktif olarak 70 milyar TL’nin üzerine çıktı bizdeki yatırım büyüklüğü. Öz kaynak olarak yaklaşık 30 milyar TL’ye yaklaştık. Biz devraldığımız andan itibaren dedik ki bu şirketlerde irtifa kaybı olmayacak. Bu şirketler bir milli servet ve bize milletimizin emanetidir. Bu anlayışla basiretli tüccar felsefesi içerisinde biz bu şirketlere 15 Temmuz’dan bu tarafa vasiyet ediyoruz. Bugün itibariyle bu şirketler ortalama %65 seviyesinde büyüdüler. Biz artık çok farklı hikâyeler çok farklı haberler vermeye başladık. Sadece iki tanesini çok kısa zatı halinizle paylaşmak isterim. Geçen sene TMSF kayyumunda yönetilen Koza Altın, geçen hafta açıklanan kurumlar vergisi sıralamasında ilk 100 sırlamasında 13’üncü sırada yer aldı.

"110 milyon TL’nin üzerinde sosyal sorumluluk projesine destek verdik"

Toplamda ödediği verdi 521 milyon TL’dir. Devraldığımızda 13 lira olan hisse değeri şuanda 127 lira. Dolayısıyla daha önceki eski sahipleri döneminde hiç duymadığımız haberlerle karşılamayla başladık. Bugün devir teslim törenimizin bir parçası olan Erciyes Anadolu Holding, tüm pandemi süreçlerine rağmen 2020 senesini %20 büyümeyle kapattı. Bu başarıdan sonra biz özellikle eğitimden kültüre sağlıktan spora birçok sosyal sorumluluk projesine destek vermeye başladık. 2020 yılında biraz evvel bahsettiğim sosyal sorumluluk projelerine aktardığımız maddi kaynak 110 milyon TL’nin üzerindedir. Şöyle ki Cumhurbaşkanımızın önderliğinde gerçekleştirdiğimiz biz bize yeteriz kampanyasına 20 milyon TL nakdi katkı sağladık. Yine Milli Eğitim Bakanlığımızın düzenlemiş olduğu tablet kampanyasına 20 milyon TL nakdi katkı sağladık. Yine en son Türk Polisini Güçlendirme Vakfı’na 20 milyon TL nakdi katkı sağlamak suretiyle İstanbul Emniyetimizin araç ihtiyacının giderilmesine destek olduk. Bu rakamlardan da anlaşılacağı üzere bu yapı dünden daha kuvvetlidir. Dün terörün finansmanında kullanılan bu yapı bugün devletimizin çocuklarımızın milletimizin ihtiyaçlarında kullanılmaktadır. En son Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla İstanbul’da 6 okul yapımına başladık. İnşallah önümüzdeki dönemde bu sayıyı 10’a çıkaracağız. Bu sayıyı inşallah 2020-2021 eğitim yılı başında bunu bakanlığımıza devredeceğiz. Bugün çok özel bir sebepten buradayız. İnşallah önümüzdeki dönemde Girlevik, Bayburt ve Çemişgezek HES’lerimizi Valimizin önderliğinde Erzincan Valiliğine tahsis edeceğiz. Artık bunlar Erzincan’ımıza hizmet edecekler. Bu süreçte başından sonuna kadar destekleriyle bizleri yalnız bırakmayan Başbakanımıza sonsuz teşekkürler ediyorum. Bu işbirliğinden duyduğumuz memnuniyeti ifade ederek Erzincan’ımıza hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum” dedi.

“Üretmekten başka bir çıkışımız yok”

Daha sonra konuşan Erzincan Valisi Mehmet Makas ise “Bugün Erzincan’ımız da yine güzel ve bereketli bir günü beraber yaşamaktayız. Üç hidroelektrik santralinin İl Özel İdarimize devri noktasında imza törenini yapmak üzere bir aradayız” dedi.

Vali Makas, “Erzincan’ımız 24 ayar bir kenttir. Dolasıyla potansiyellerimizin her birini Başbakanım zatı hallerinizin riyasetinde ve mihmandarlığında bizler ekip olarak harekete geçirmeye ve yine mihmandarlığınızda Erzincan’ımızı bir üst çıtaya yükseltmeye kararlıyız ve emrinizdeyiz. Bugün üç hidroelektrik santralini alırken hedefimiz şudur; Sayın Cumhurbaşkanımızın burada da sloganı yazdık. ’Bağımsız Enerji Güçlü Türkiye’ sloganından hareketle iki tane öncelikli hedefimiz var. Biri il özel idaresi tarafından 250 bin Erzincanlıya ve dışarıdaki tüm hemşehrilerime sunmuş olduğumuz alt yapı, sağlık hizmetlerine, milli eğitim hizmetlerine daha da çok katkı koymasını sağlamak ve gelir elde etmek. Ama en önemli gündemimiz tarım kentiyiz dedik ya sulama birliğimiz il özel idaremiz tarafından işletiliyor. Tarım temsilcileri çiftçi kardeşlerimizde şuan aramızdalar. Sulama amacıyla harcamış oldukları enerji için sübvanse sağlamak. Niyetimiz hayır akıbetimiz hayır olacak. Biz buna inanıyoruz. İnşallah sadece bu üç hidro elektrik santraliyle değil Mertekli santraliyle de bu noktada hedeflerimiz var. Zatı haliniz mihmandarlığında inşallah ona da kavuşacağımıza ben canı gönülden inanıyorum. Üretmekten başka bir çıkışımız yok. Şehrimize hem ülkemize katkı koymak adına inşallah her bir nefer olarak bunu başaracağız ve hedefe hep beraber koşacağız. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın şiarından hareketle vatandaş odaklılıktan insanı her türlü hizmetin merkezine koymaktan geri durmayacağız. İnsanımız varsa devlet var. Milletimiz varsa devlet var” şeklinde konuştu.

“Bütün varlıkları TMSF’ye geçirdik”

Son olarak konuşan Türkiye Cumhuriyeti’nin 27. ve son Başbakanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi 28. Başkanı ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, “15 Temmuz hain darbe girişimi kafamdan bir film şeridi gibi geçti. Bu terör örgütü FETÖ sadece demokrasimizi yok etmeyi değil, Cumhurbaşkanımızı, Başbakanı öldürmeyi ve kirli emelleri adına ülkeyi bir kaosa sürüklemeyi hedeflemediler. Aynı zamanda da gayri meşru yollarla elde ettikleri kaynaklarla ülkemizi de bir badireye sürüklemek istediler. 15 Temmuz kalkışmasını defettikten sonra bir baktık ki her alanda devletin imkânlarını kabiliyetlerini bir şekilde elde etmişler. Üretim alanında hizmet alanında eğitim alanında aklınıza gelen bütün sektörlerde maalesef böyleydi durum. Bine yakın şirket bunlarla bağlantılı ve bu örgüte sürekli kaynak aktaran muazzam bir parasal büyüklükten bahsediyoruz. Bunların bir şekilde alınması ve bu ülkenin kaynağının bu milletin dişiyle tırnağıyla derleyip toparladığı bu imkânların heder olmaması gerekiyor. İlk günlerde mahkemeler gayret ediyor kararlar veriyor. Kararlar birbirinden çok farklı. Bir dağınıklık bir karışıklık söz konusu. Kayyumlar atanıyor kayyumlarla ilgili yetki çerçevesi belli değil. Onların imkânları alacakları, kamu vicdanını rahatsız eden bir uygulamayla karşı karşıya kaldık. O zaman Cumhurbaşkanımızla değerlendirerek dedik ki bu iş böyle yürümez. Bunu tek elden yönetmek lazım. Onun için bunun için en uygun TMSF. Geçmişte bu Uzanlar hadisesindeki tecrübemize dayanarak o modeli hayata geçirdik. Bütün varlıkları TMSF’ye geçirdik. Yönetimiyle ve mali sorumluğuyla. Onlar sonra işler daha düzene girdi. Bugün ortaya çıkan rakamları görünce bu kararın ne kadar isabetli olduğunu gördük” diyerek TMSF Başkanı ve ekibine teşekkür etti.

Yapılan konuşmaların ardından Girlevik- Bayburt ve Çemişgezek HES’leri devri gerçekleştirildi.

Gerçekleşen programa Binali Yıldırım, Erzincan Valisi Mehmet Makas, Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, Erciyes Anadolu Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin, kamu kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, ilgili paydaşlar katıldı.
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