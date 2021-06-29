Ertuğrul Gazi’ye ilk LNG nakli başladı

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde demirli olan Türkiye’nin ilk yüzer sıvı doğal gaz (LNG) depolama ve gazlaştırma gemisi Ertuğrul Gazi’ye LNG nakli başladı.

25 Haziran’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle faaliyete başlayan Botaş-Dörtyol FSRU Terminali’ndeki Ertuğrul Gazi’nin yanına yanaşan Bahama bandıralı Berge Arzew gemisi, Cezayir’den yüklediği LNG’yi aktarıyor.

Gemiden gemiye yapılan LRG transferinin 2 Temmuz Cuma günü tamamlanacağı belirtildi.

Berge Arzew’in nakledeceği 132 bin metreküp LNG’yi Ertuğrul Gazi yaklaşık 85 milyon metreküp doğal gaza dönüştürecek.

Nakledilen LNG’yi gazlaştırma özelliğine sahip Ertuğrul Gazi, ihtiyaca göre bu gazı kendi deposunda tutabildiği gibi doğal gaz boru hattı sistemine de aktarabiliyor.

Ertuğrul Gazi gemisi, günlük 28 milyon metreküp gazlaştırma kapasitesiyle Türkiye’de sisteme verilebilen günlük doğal gaz kapasitesinin yüzde 8,2’sini karşılayabilecek.

Nisanda Hatay’a ulaşan geminin toplam doğal gaz depolama kapasitesi ise 108 milyon standart metreküp seviyesinde bulunuyor. Uzunluğu 295, genişliği 46, yüksekliği 63 metre olan Ertuğrul Gazi’nin Türkiye’nin enerji arz güvenliğine önemli katkı sağlaması hedefleniyor.