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Erman Ilıcak’a Japonya’nın en yüksek devlet nişanı takdim edildi

Rönesans Holding Başkanı Erman Ilıcak, Türkiye ile Japonya arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi ve dostluğun geliştirilmesi yönünde sergilediği çabalardan ötürü, sağlıkta mükemmeliyet merkezi olarak gösterilen Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde gerçekleştirilen törende Japonya İmparatoru Naruhito tarafından Japonya’nın en yüksek devlet nişanı olan ‘Altın Işıklar, Yükselen Güneş Nişanı ve Boyun Bağı’ ile taltif edildi.

Ekonomi 14.05.2022, 10:26
Erman Ilıcak’a Japonya’nın en yüksek devlet nişanı takdim edildi

Rönesans Holding Başkanı Erman Ilıcak, Türkiye ile Japonya arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi ve dostluğun geliştirilmesi yönünde sergilediği çabalardan ötürü, sağlıkta mükemmeliyet merkezi olarak gösterilen Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde gerçekleştirilen törende Japonya İmparatoru Naruhito tarafından Japonya’nın en yüksek devlet nişanı olan ‘Altın Işıklar, Yükselen Güneş Nişanı ve Boyun Bağı’ ile taltif edildi.

Ülkemizde sıkça görülen, dayanıklı ve uzun ömürlü ‘Çam’ ile Japonya’da yeniden doğuşu simgeleyen ‘Sakura’dan ismini alan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nin pandeminin en yoğun olduğu dönemde hızla tamamlanması, Türkiye ile Japonya arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi ve dostluğun geliştirilmesi yönünde sergilediği çabalardan ötürü Rönesans Holding Başkanı Dr. Erman Ilıcak, Japonya İmparatoru Naruhito tarafından Altın Işıklar, Yükselen Güneş Nişanı ve Boyun Bağı ile taltif edildi.

Japonya Büyükelçiliği ev sahipliğinde Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde gerçekleştirilen nişan tevdi törenine, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Japonya Başbakanı Özel Danışmanı Isao İijima, Japonya Büyükelçisi Kazuhiro Suzuki, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Sojitz Başkanı Masayoshi Fujimoto ve il protokolü katıldı.

Japonya Büyükelçisi Kazuhiro Suzuki tarafından okunan Nişan Beratı sonrasında Dr. Erman Ilıcak’a Altın Işıklar, Yükselen Güneş Nişanı ve Boyun Bağı takdim edildi.

“Tarif edilemez bir mutluluk, büyük onur”

Dr. Erman Ilıcak, nişanın tevdii sonrasında yaptığı teşekkür konuşmasında, “Köklü tarihe sahip olan bu anlamlı ödüle layık görüldüğüm için Majesteleri Japon İmparatoru Naruhito’ya, Japon hükümetine, ödül törenine iştirak ederek beni onurlandıran Isao İİJİMA’ya, Büyükelçi, Başkonsolos ve saygıdeğer Japon halkına şükranlarımı sunarım. Coğrafi uzaklığa rağmen derin, güçlü, samimi bağlarla birbirine bağlı iki ülkenin dayanışmasının, tarihi dostluğunun bir nişanesi olan bu ödülü; ülkem, tüm Rönesans çalışanları, ailem ve şahsım adına almaktan büyük onur duyuyorum” şeklinde konuştu.

Ilıcak, sözlerini şöyle sürdürdü, "Doğan Güneşin Ülkesi" Japonya ile kadim dostluğumuz, zor zamanlarda birbirimize destek olarak, karşılıklı saygı, minnet ve hoşgörü adımlarıyla, emekle örülmüş ve güçlenmiştir. Bugün Cumhurbaşkanlığımızın katkılarıyla tamamladığımız, Türk-Japon iş ortaklığının gurur abidelerinden Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde, maneviyatı yüksek bu ödülü alıyor olmak benim için tarif edilemez bir mutluluk. Ortak imza attığımız tüm projelerde Japon kültürünü yakından tanımamızı sağlayan, iş disiplinleriyle, dürüstlükleriyle projelerimize değer katan Japon ortağımız Sojitz CEO’su Masayoshi Fujimoto başta olmak üzere Sojitz yöneticileri ve çalışanlarına da buradan ayrıca teşekkürlerimi sunmak isterim. 2,5 yılı biraz aşan sürede bu projeyi hayata geçirmeyi başardık. Tüm çalışma arkadaşlarıma da buradan teşekkür ederim. Dünyaya, canlıya, insana, yaşama saygıyı ve yardımseverliği hayatın her alanında hissettiren Japon kültürü ile vefayı gönlünde taşıyan Türk kültürünün sinerjisinden, dünyamızın geleceği için insanlığın yararlanacağı pek çok ders çıkacağına inanıyorum” dedi.

"Rönesans Holding ileri tıp yatırımlarıyla müthiş ilerleme kaydediyor”

Türkiye’nin uluslararası statüsünün her geçen gün daha da arttığına ve Japon hükümetinin Türkiye’ye daha fazla önem verme politikası izlediğine işaret eden eden Japonya Başbakanı Özel Danışmanı Isao İijima, “Rönesans Holding, son zamanlarda Japon firmalarıyla birlikte iş alanını genişleterek ileri tıp ve Orta Asya bölgesindeki yatırımları sayesinde müthiş ilerleme kaydediyor. Bu nişan töreninin, bu hastaneyi yapmanın ötesine geçen iki şirketin güçlenmesine ek olarak Japonya ile Türkiye arasındaki ilişkisinin güçlenmesine katkı sağlamasını temenni ediyorum. Ilıcak ve ailesini, holding çalışanlarını içtenlikle kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Tebrik konuşmasının bir bölümünü Türkçe yapan büyükelçi Japonya Büyükelçisi Kazuhiro Suzuki ise, “Bugün Japonya’nın değerli bir dostu olan Erman Ilıcak için bu töreni düzenlemekten büyük heyecan duyuyorum. Çok söze gerek yok bu harika hastanede kendisini kutlamak için Japonya’dan gelen Başbakanın Özel Danışmanı Isao İijima ve önemli bir Japon şirketi olan Sojitz’in CEO’su Masayoshi Fujimoto gibi seçkin konuklara baktığımızda, Ilıcak’ın saygıdeğerliği çok açıktır. Japonya’nın değerli bir dostu olan Erman Ilıcak’ın, iki ülke arasındaki iş birliğine katkı vermeye devam etmesini diliyorum. Ilıcak ve değerli ailesini tebrik ederim” dedi.

Kısa bir konuşma yapan Sojitz CEO’su Masayoshi Fujimoto da, holding ile partner olarak beraber ilerlemekten gurur ve mutluluk duyduklarını ifade ederek, “Ilıcak, uzun yıllardır şirketimiz de dahil olmak üzere Japon şirketleri ile birlikte Türkiye ve Orta Asya ülkelerindeki altyapının geliştirilmesine yönelik çabalarıyla Japon sanayisinin ve ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunmuş ve başarıları geniş kitlelerce kabul görmüştür” diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise Erman Ilıcak’ı tebrik ederek başladığı konuşmasında şunları söyledi: “Bu ödülden ilham alarak bugün aramızdaki çok değerli ilişkilere yeni bir altın ışık ekledik. Türkiye ve Japonya arasındaki dostluk hiç bozulmayacak, birbirimizden ayrılmayacağız. Bu hastane Erman Bey’in vizyonuyla hayata geçti ve pandemiyle birlikte diğer ülkelerden sıyrılmamıza katkı sağladı. Cumhurbaşkanımız ortaya koyduğu vizyonla dünyanın birçok yerinde zorluklar yaşanırken biz güçlü bir şekilde mücadele ettik. Bu hastanede bunun en büyük öncülerinden biri oldu. Erman Bey’in bu eserleri hayata geçirmesi çok kıymetlidir, sosyal sorumluluk projeleriyle çevreye duyarlılıkla bütün olarak ele alınmalıdır. Bu nişanın Erman Bey’e verilmesinden büyük onur duyduk” diyerek sözlerini tamamladı.

Dr. Erman Ilıcak, tören için Japonya’dan gelen Japonya Başbakanı Özel Danışmanı Isao İijima’ya özel yapım ok ve yay seti hediye etti.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi hakkında şu bilgiler verildi:

Avrupa’nın en büyük hastanesinde depremde bile kesintisiz sağlık hizmeti

Yaklaşık 9 bin kişiden oluşan dev bir ekibin özverili çalışmaları sonucunda erken teslim edilerek pandemi döneminde ülkemize umut ışığı olan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Mayıs 2020’den bu yana tüm birimleriyle hizmet veriyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında gerçekleştirilen ‘Koronavirüs Bilim Kurulu Değerlendirme Toplantılarından 30’una ev sahipliği yapan hastane, pandemiyle mücadelenin ana üslerinden biri oldu. Bir milyondan fazla koronavirüs aşısı uygulanan hastanede bugüne kadar, 400 bin civarında koronavirüs vakası tedavi edildi.

Avrupa’nın en büyük hastanesi unvanına sahip Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, iki bin 68 sismik izolatörle, depreme karşı ‘Dünyanın En Büyük Sismik İzolatörlü Binası’ unvanına sahip. Japon mühendisliğinin deprem alanındaki uzmanlığı ve son teknolojiyle hayata geçirilen sağlık kompleksi, olası bir deprem sırasında dahi kesintisiz hizmet verilebilmesini sağlayacak şekilde tasarlandı.

Üç heliport alanının yer aldığı toplam 10 bloktan oluşan entegre sağlık kampüsünde; Genel Hastane, Çocuk Hastanesi, Kadın Hastalıkları Hastanesi, Onkoloji Hastanesi, Nöroloji ve Ortopedi Bilimleri Hastanesi, Kalp Damar Hastalıkları Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi ve Psikiyatri Hastanesi bulunuyor.

Avrupa’nın En Büyük Yanık Merkezi’nin yer aldığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi; alanında uzman profesyonel ekipler tarafından gerçekleştirilen organ nakli, hiperbarik oksijen tedavisi, tam kapsamlı onkoloji, genetik hastalıkların tanı ve tedavisi, robotik cerrahi, kemik iliği nakli, hidroterapi, nükleer tıp gibi nitelikli pek çok sağlık hizmetiyle de öne çıkıyor.

Türkiye’deki en güçlü açık MR cihazı (1.2 tesla), ülkemizde nadir bulunan intraoperatif MR, tomoterapi, Pet-CT, Spect-CT, Gama Kamera gibi ileri teknolojik pek çok donanıma sahip olan hastanede, organ nakli gibi komplike operasyonların yapılabildiği, radyoterapi ve kardiyoloji amaçlı 3 adet hibrit ameliyathane ile birlikte toplam 90 ameliyathane bulunuyor.

İstanbul’un uluslararası bir sağlık merkezi olmasında başrol oynayan ve sağlık turizminde lokomotif görevi üstlenen hastanede, 2 yılda 5 milyona yakın hasta tedavi edilirken, toplam 228 bin 296 ameliyat yapıldı. Bugüne kadar toplam 23 bin 402 bebeğin dünyaya gözlerini açtığı hastanede doğan ilk bebeğe Sakura ismi verildi.

Sürdürülebilir Entegre Sağlık Kampüsü

Yaklaşık 60 futbol sahası (400 bin metrekare) büyüklüğünde peyzaj alanına sahip entegre sağlık kampüsü, iki Japon bahçesiyle birlikte yaklaşık 350 bin adet bitki ve sakura ağaçlarının da yer aldığı 5 bin 500 çeşit ağaç ile yeşillendirildi.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Uluslararası Gayrimenkul Fuarı (MIPIM) 2022’de “En İyi Sağlık Kompleksi”, RFID Journal “Sağlıkta En İyi RFID/IOT Uygulaması” ve ENR Global Best Projects 2020 “Award of Merit, Healthcare” ödüllerine layık görülmüştü.

Yağmur sularının depolanarak yeşil alanların sulanmasında kullanıldığı, kendi enerjisini kendi üreten, kampüsteki peyzaj aydınlatmalarının çatılarda yer alan güneş panellerinden elde edilen enerjiden karşılandığı LEED Gold Yeşil Bina Sertifikasına sahip Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi sürdürülebilir bir hastanenin tüm özelliklerini taşıyor.

Rönesans, Japon iş ortakları ile diğer ülkelerde de önemli projelere imza atıyor

‘Altın Işıklar, Yükselen Güneş Nişanı ve Boyun Bağı’ ile taltif edilen Erman Ilıcak, iki ülkenin firmalarının Orta Asya Bölgesi’ne açılmasına vesile oldu. Holding’in Japon firmalar ortaklığıyla Orta Asya’da gerçekleştirdiği; dünyanın en büyük ‘Doğalgazdan Benzin Üretim (GTG) Tesisi, Türkmenistan’ın en büyük gübre fabrikası, ‘Turkmenhimiya” Sülfürik Asit Üretim Tesisi’ ve Japon tesis inşa teknolojilerinin cazip hâle getirilmesine büyük katkı sağlayan Kawasaki Heavy Industries ve Zerger enerji santrali gibi projeler, Japonya-Türkiye- üçüncü ülke işbirliğinin iyi örnekleri arasında gösteriliyor.

Japonya’nın yabancılara verdiği en yüksek nişan

Verilen bilgiye göre, 1875’ten bu yana Japonya’nın ilk ulusal nişanı olan Yükselen Güneş Nişanı, 1981 yılından itibaren Japonya İmparatorunun takdiriyle, değerli çalışmalara imza atan yabancılara da veriliyor. Yükselen güneş kadar güçlü olmayı simgeleyen ödüle bugüne kadar aralarında eski başbakanlardan Adnan Menderes, Bakanlar Fatin Rüştü Zorlu, Mevlüt Çavuşoğlu, Kemal Derviş’in yer aldığı 13 isim layık görüldü. Yabancılara verilen en yüksek nişan olan Yükselen Güneş Nişanı yakın tarihte, İtalya’nın eski Başbakanı Mario Monte, Yeni Zelanda’nın eski Başbakanı Helen Clark, ABD’nin eski Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice ile eski Başkan Yardımcısı Richard Cheney, İngiltere’nin eski Dışişleri Bakanı William Hague ve İran’ın eski Dışişleri Bakanı Manuçehr Mottaki’ye takdim edildi.

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