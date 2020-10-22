Erkunt Traktör’ün CEO’su Saylan: "Ar-Ge merkezimiz gücünü çiftçilerden alıyor"

2004 yılından beri yerli üretim traktörlerle sektörde kendine önemli bir yer edinen Erkunt Traktör, bir dergi tarafından hazırlanan "AR-GE 250, Türkiye’nin En Çok AR-GE Harcaması Yapan Şirketleri" araştırmasında bu yıl da yerini aldı. Erkunt Traktör’ün CEO’su Tolga Saylan, "Ar-Ge merkezimiz gücünü çiftçilerden alıyor" dedi.

AR-GE’ye verdiği önem ve yenilikçi bakış açısı ile yıllarca yerli tasarım traktörler üreten Erkunt, 16 yıldır kurum kültürü haline dönüştürdüğü bu vizyonunu çiftçilerden aldığı geri bildirimler ile geliştiriyor. Erkunt Traktör, Turkishtime Dergisi tarafından hazırlanan "AR-GE 250, Türkiye’nin En Çok AR-GE Harcaması Yapan Şirketleri" araştırmasında bu yıl da yerini aldı. Erkunt Traktör’ün CEO’su Tolga Saylan, kuruldukları günden bu yana Ar-Ge çalışmalarına kaynak ayırarak ve teknolojiyi yakından takip ederek üretim süreçlerini hem çiftçiden gelen geri bildirimler hem de yenilikçi bir bakış açısıyla besleyen bir kültür haline dönüştürdüklerini dile getirdi. Ar-Ge yatırımları ile daha verimli, tasarruflu ve dayanıklı traktörler ürettiklerini dile getiren Saylan, “Üretimini gerçekleştirdiğimiz traktörlerin verimli, üstün teknolojik özelliklerle donatılmış, ağır şartlara dayanıklı olması yani çiftçi dostu olması için çalışıyoruz. Dünyadaki son teknolojik gelişmeleri de yakından takip ediyoruz. Biz üreticiler olarak durmaksızın araştırma ve geliştirme çalışmaları ile ürünlerimizi geliştirmek, çiftçimizin hayatını kolaylaştıracak fonksiyonlar üzerinde uzun soluklu çalışma ve testler yapıp bunu ürünlerimize uygulamak zorundayız. Bu çağ hepimizi daha araştırmacı, daha detaycı ve daha titiz bir hale getirdi” diye konuştu.

"Yerli tasarımlarla üretim yapıyoruz"

Erkunt olarak tüm ürünlerini kendi tasarımı ile hayata geçiren bir firma olduklarını kaydeden Tolga Saylan, "Bir başka markanın lisansı ile değil, kendi tasarımlarımızla ortaya çıkmış traktörleri üretmekteyiz. Dolayısı ile Ar-Ge bizim hayatı devam ettirme, ayakta durma noktamız. Tasarım çalışmaları da araştırma ve geliştirme olmadan olmuyor. 2015 yılının Aralık ayında Sanayi Bakanlığı tarafından Ar-Ge Merkezi olarak onaylandıktan sonra Ar-Ge çalışmalarımıza daha fazla zaman ve bütçe ayırdık. Test makine ve ekipmanlarını, aynı şekilde her sene artan bir yatırım programı çerçevesinde geliştirmeye devam ediyoruz. İnanıyorum ki Erkunt, gelecek 10 yıl boyunca en büyük yatırımını Ar-Ge’ye yapacak ve hep Türkiye’de Ar-Ge’ye en çok kaynak ayıran şirketten biri olmaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.

"Son kullanıcının sesine kulak vererek üretim ve tasarımları şekillendiriyoruz"

Türkiye’de yerli tasarım ile üretilen ilk traktör firması olarak son kullanıcının sesine kulak vererek üretim ve tasarımlarını da şekillendiklerini vurgulayan Saylan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yenilikçilik, yeni fikirleri (ürün, metot veya hizmet gibi) değer oluşturan çıktılara dönüştürme sürecidir. Değişim sürecini başlatması bakımından önem arz eden ilk basamak; yeni fikirlerin ortaya çıkması aşamasıdır. Sosyal ve ekonomik ihtiyaçlara cevap verebilen bu yeni fikirler, Erkunt Traktör’e yeni pazarlar oluşturabilecek; yeni bir ürün, hizmet, uygulama, yöntem veya iş model fikri ile olgunlaşmış projeleri doğurmaktadır. Türkiye’de yerli tasarım ile üretilen ilk traktör firması olarak, nihai kullanıcısının sesi ile beslenen üretim kanallarına sahibiz. Dolayısı ile kullanıcının Ar-Ge’ye iç ses olarak yön verebilmesi müşteriyi memnun edebilecek tasarım çalışmalarının hızla uygulanmasını sağlamaktadır."