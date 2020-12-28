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Erkunt Traktör yeni pazarlarda büyüyecek

Erkunt Traktör CEO’su Tolga Saylan, pandemi nedeniyle yurt dışında yeni pazarlara girmeyi hedeflediklerini söyledi.

Ekonomi 28.12.2020, 11:57
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Erkunt Traktör yeni pazarlarda büyüyecek

Erkunt Traktör CEO’su Tolga Saylan, pandemi nedeniyle yurt dışında yeni pazarlara girmeyi hedeflediklerini söyledi.

Pandemi sürecinin tüm sektörleri olduğu gibi otomotiv sektörünü de olumsuz etkilediğini belirten Erkunt Traktör CEO’su Tolga Saylan, 2021 yılının daha olumlu geçmesini beklediklerini söyledi.

2020 yılında yaşanan zorluklara rağmen aldıkları önlemlerin etkisini gösterdiğini kaydeden Saylan, "Ar-Ge çalışmaları, maliyetlerin gözden geçirilerek yeni stratejilerin belirlenmesi ve tedarik süreçlerinin yeniden planlanması gibi önemli konularda atılan doğru adımlar Erkunt’u hedeflerine ulaştırdı" dedi.

2021 yılında satış adetlerini artırmayı ve yurt dışında yeni pazarlara girmeyi hedeflediklerini dile getiren Tolga Saylan şunları söyledi:

"Dünyanın tecrübe ettiği pandemi süreci, tarımın ve sürdürülebilirliğin önemini bir kez daha ortaya çıkardı. Bu nedenle ülkemizdeki tarımsal üretimin artması ve tarımsal anlamda yeniden kendi kendine yetebilen bir ülke olmamız en büyük temennimiz. Bu yıl alışılanın aksine köyden kente göç kavramının terse döndüğünü gördük. 2021 yılında boş kalıp ekilmeyen arazilerin oranında azalma yaşanacağını ve yerli üretimde yükseliş ivmesi yakalanabileceğine inanıyoruz. Elbette bu durum daha fazla traktör ve tarımsal makine ihtiyacını ortaya çıkaracaktır. Bizler de bu doğrultuda çiftçilerimizin işlerini kolaylaştıracak ürünler üretmeye devam edeceğiz."

"Dünya pazarında bir Türk markasının olması ülkemiz için gurur verici"

Tamamen Türk mühendisler tarafından tasarlanan traktörleri ilk olarak Bulgaristan’a ihraç ederek yurt dışında büyümenin ilk adımını attıklarını hatırlatan Tolga Saylan, 2007 yılından itibaren pazar ağlarını genişlettiklerini ifade etti.

Saylan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bulgaristan’dan hemen sonra bayi ağımıza; Macaristan, Romanya, Hırvatistan, KKTC, Irak, Cezayir, Fas, Senegal ve Ürdün’ü kattık. Yurt içinde sürdürdüğümüz misyonumuzu dünyanın her yerindeki çiftçilere yaymak için var gücümüzle çalışıyoruz. İhracat markamız olan ArmaTrac, bugün aralarında İngiltere, Almanya gibi ülkelerin de bulunduğu 28 ülkeye ihraç ediliyor. 2020 yılında en çok ihracatı Sırbistan ve Sudan’a yaptık ve yıl sonunda ortaya çıkacak ihracat rakamları açıklandığında, Türkiye’de ‘en çok ihracat yapan traktör firmaları’ arasında 2’nci sırada yer alacağız. Özellikle 100 yıllık firmaların varlık gösterdiği dünya pazarında bir Türk markasının olması ülkemiz için gurur verici. Ekonomi Bakanlığı’nın TURQUALITY programından faydalanmaya hak kazanan firmamız, her geçen sene ihracat adetlerini artırarak devam ediyor. Etkin katıldığımız yurtdışı fuarlarında insanların yoğun ilgisiyle karşılaşıyoruz. Ürünlerin Türkiye’de üretildiğini söylediğimizde ise aldığımız tepkiler gurur verici nitelikte oluyor."

"Bayi ağımızı genişleteceğiz"

“Önümüzdeki yıllarda mevcut bayilik ağımıza Fransa ve İtalya gibi kritik iki pazarı daha katmak istiyoruz” diyen Tolga Saylan, şu ifadeleri kullandı:

“Aynı yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da ülke çiftçisinin ihtiyaçlarını araştırıyor, pazar dinamiklerini detaylı analiz ediyor ve gözlemliyoruz. Ürünlerimizi buna göre üreterek nokta atış yapmaya gayret gösteriyoruz; ayrıca, Sudan ile imzalamış olduğumuz üretim lisansı anlaşması sonrasında, COMESA (Doğu ve Güney Afrika Ortak Pazarı) ülkelerinde gümrük duvarları olmadan üretim ya da satış yapma fırsatını yakaladık. Böylece Afrika’da derinlemesine yayılmayı ve en son Uruguay ile yaptığımız distribütörlük anlaşması ile 4 kıtaya yayılmış olan bayilik ağımızı daha da genişletmeyi başardık. Orta vadeli hedeflerimiz arasında özellikle Batı Avrupa’da derinleşmek istiyoruz. Uzun yıllardır Birleşik Krallık’ta yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda ArmaTrac markamız çiftçiler tarafından tanınan ve takdir gören bir marka olmayı başardı.”
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