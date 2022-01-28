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Erkunt Traktör kendi motorunu üretiyor

Erkunt Traktör, ülke sanayisi için yaptığı büyük yatırımlar ve Ar-Ge çalışmaları sonucu artık kendi motorunu da Türkiye’de üretmeye hazırlanıyor.

Ekonomi 28.01.2022, 10:09
Erkunt Traktör kendi motorunu üretiyor

Erkunt Traktör, ülke sanayisi için yaptığı büyük yatırımlar ve Ar-Ge çalışmaları sonucu artık kendi motorunu da Türkiye’de üretmeye hazırlanıyor.

Erkunt Traktör, yeni motorun lansmanını da İzmir Fuarı’nda yapmayı planlıyor. 02-06 Şubat tarihleri arasında İzmir’de gerçekleşecek Agroexpo Tarım Fuarı’na katılacak olan Erkunt Traktör, burada çiftçilere önemli bilgiler aktaracak. Her yıl cirosunun ciddi bir oranını Ar-Ge çalışmalarına ayırarak ürettiği traktörlerin; verimli, tasarruflu, çiftçi dostu, üstün teknolojik özelliklerle donatılmış ve ağır şartlara dayanıklı olması için çalışan Erkunt Traktör, dünyadaki son teknolojik gelişmeleri de yakından takip ediyor.

Türkiye’de ilk defa Common Rail Diesel teknolojisine sahip motorun kullanıldığı traktörleri üreten firma olmasıyla da fark oluşturan Erkunt Traktör, tasarladığı her modelde çiftçilerden aldığı görüş ve önerileri hayata geçirmesiyle de takdir ediliyor.

18 yıllık üretim geçmişi ile sektörün en genç firmalarından biri olan Erkunt’un, kurulduğu günden bu yana ülke ekonomisinin gelişmesi için faaliyetlerini sürdürdüğünü dile getiren Erkunt Traktör’ün CEO’su Tolga Saylan, yerli üretime verdikleri önemi yeni motor projesi ile taçlandırdıklarını söyledi.

Türkiye’nin Motoru: eCapra Engine

Yıllardır hayalini kurdukları yerli motoru ’eCapra Engine’ markasıyla sektöre kazandırmanın gururunu yaşadıklarını dile getiren Tolga Saylan, yeni motorla birlikte sektörde büyümelerinin de hız kazanacağını ifade etti.

Saylan, “Traktör sektörünün en genç firmalarından biri olmamıza rağmen sektörde birçok ilki uygulamış öncü bir marka olma misyonuna sahibiz. Sadece sanayi de değil, tarım sektörünü de göz önünde bulundurarak hem sektörün hem de çiftçilerin sorunlarına çözüm bulmak, duyurmak ve gerekirse taşın altına önce kendi elimizi koyarak örnek olmak için sarf ettiğimiz gayret, bugün Türkiye’nin dışa bağımlılığını önleyecek ve milli geliri destekleyecek büyük bir adıma dönüştü. Yeni markamız eCapra Engine, kendi motorumuzu ve bu motor ile kendi traktörlerimizi üretmek adına başlattığımız uzun yıllardır hayalini kurduğumuz bir projenin nihai bir sonucudur. Yeni motorlar için logo çalışmasına başladığımızda ilk aklımıza gelen figür keçi oldu. Sürülmüş bir tarlanın tepesinde kendinden emin, genç bir keçi duruyor, tam arkasında yükselen güneş, sektöre yön vermek ve ışık tutmak istermiş gibi keçiyi aydınlatıyor, dağ bayır demeden, zor koşullara rağmen hızla tırmanan, uzun süre aç kalsa da enerjisini hiç kaybetmeyen inatçı, gururlu bir keçi; yani Erkunt. Şimdi bu keçi artık büyüdü ve daha da olgunlaştı. Kasları daha da güçlendi ve sektörde daha kalıcı işlere imza atmak için harekete geçiyor. Capra, Latince keçi demek. Biz de bu keçiyi hem yerel hem de ulusal pazarlarda ortak bir dille tanımlamak için ‘eCapra Engine’ ismini tercih ettik” diye konuştu.

"Dışa bağımlılığı azaltacak çok önemli bir projeden bahsediyoruz"

Erkunt Traktör olarak kendi tasarımlarını yaşama geçirdikleri bilgisini veren Tolga Saylan şöyle devam etti: “Kendi tasarımımızı kendimiz yapıyoruz, dolayısı ile uluslararası yayınları ve dünyadaki teknolojik gelişmeleri takip etmek, uygulanabilir her yeni düşünceyi proje haline getirmek, traktörlerimizi yeni tarım teknolojilerine uyumlu hale getirmek zorundayız. Bu bakış açımız ile uzun yıllardır sürdürdüğümüz Ar-Ge çalışmaları, testler ve denemelerden sonra kendi topraklarımızda, Türk mühendislerinin Türk çiftçisi ile birlikte tasarladığı traktörlerimizde, yerli üretim motorumuzu kullanmaya başlayacağız. Türkiye’nin birçok yerinde yapılan saha çalışmalarında hem tarla de hem de bahçede birçok zorlu işte çalışan çiftçilerimiz tarafından da performansı denenen Erkunt motorlar, yakıt tüketimi ve performans açısından tam not aldı.

Motorda dışa bağımlı olan Türkiye için devrim niteliğinde bir adım bu. Dışa bağımlılığı azaltacak çok önemli bir projeden bahsediyoruz. Üretimine Ankara’daki fabrikamızda başlayacağımız, tüm ürün portföyünü kapsayacak yeni motor ailemiz, saha ihtiyaçlarına ve emisyon kurallarına göre gereken değişiklikler yapılabilecek şekilde çok esnek ve uyarlanabilir bir tasarıma sahip."

İki ayrı faz çalışması tamamlandı

Erkunt Traktör CEO’su Tolga Saylan, "İlk faz, 56 kW altı Tier 3B emisyon seviyesinde uygulanacak. 56 kW üstü Tier 4 Final emisyon seviyesi ise projenin 2. faz aşamasını kapsıyor. Her iki fazda da mekanik motor yerine, elektronik Common Rail enjeksiyon sistemine sahip motorlar kullanılacak. 2. fazda Stage 3B / Tier4A motorlara göre ayrıca, SCR (Adblue) sistemi devreye girecek.Çiftçiler tarafından; pulluk, kültivatör, patlatma, rotovatör, mibzer, balya makinası, römork, su pompası, slaj makinası, yem karma, ilaçlama makinesi gibi birçok tarım uygulamalarında denenmiş ve başarılı bir şekilde testten geçmiş olan yeni nesil, çevre dostu eCapra Engine markası ile üretilen 4 farklı modelimiz, İzmir Tarım Fuarı’nda çiftçilerimizin beğenisine sunulacak" diye konuştu.

Ege’ye özel ürünler

Erkunt Traktör CEO’su Tolga Saylan, Egeli çiftçilerle buluşmanın heyecanını yaşadıklarını belirterek, fuar ziyaretçilerinin yeni modellerini ve eCapra Engine adlı motoru da inceleyebileceklerini kaydetti.

Saylan şunları söyledi:

“Mevcut ürün yelpazemize baktığımız zaman tüm ürünlerin tasarlanma ve üretim süreçlerinde kullanıcılarımızı merkeze koyarak ilerlediğimizi rahatlıkla söyleyebilirim. Yola çıktığımız ilk günden bu yana çiftçilerle gece gündüz demeden zaman geçirmeye özen gösteriyoruz. Onların beklentilerini, sürüş deneyimlerini ve sahada karşılaştıkları zorlukları gözlemleyerek çiftçilerin ihtiyaçlarını tam anlamıyla karşılayabilecek ürünler üretme gayreti içindeyiz. Tüm bu gayretlerin sonucunda bugün 180 ayrı tipten oluşan ürün yelpazemiz ile tam kapasite hizmet vermenin gururunu yaşıyoruz. Sahadan gelen geri bildirimleri toplarken, dünyada yaşanan teknolojik gelişmeleri de çok yakından takip ediyoruz. Bunun sonucunda hem yurt içi hem de yurt dışı pazarlardaki model sayımızda ciddi bir artış gerçekleşti. Ülkemizin coğrafi koşullarına uygun olmayan, çok pahalı ve giderleri çok yüksek traktör üretmek yerine, teknolojiyi ihtiyaca göre tasarladık. Ege’de bunun yaşayan bir örneğini görebiliriz; Meyveci ve Kısmet Ailesi, bölge çiftçisinin talepleri doğrultusunda tasarlandı ve bugün baktığımızda, bu traktörler Egeli çiftçinin en çok tercih ettiği ürünlerimizin başında geliyor. Yerli üretim motorlarımız ile 65 meyveci CRD,70 Meyveci CRD,80.4 meyveci CRD ve Nimet 75 Lüks CRD yeni ürünlerimiz sergilenecek. Ayrıca, fuarda sergilenecek olan traktörlerin motorlarını eCapra Engine, Perkins, Deutz ve Sonalika olmak üzere farklı motor seçenekleri ile görüp, inceleme fırsatı da bulacak çiftçilerimiz. Hepimizin bildiği gibi potansiyel olarak Ege Bölgesi tarımın en önemli üretim alanlarından biridir. Erkunt olarak bu bölgeyi ve çiftçilerin değişen/gelişen taleplerini yakından takip ediyoruz. Bayi ve servis teşkilatlarımız bölgede çok aktif çalışıyor. Hem yeni ürünlerimizi hem de bağ-bahçe ve seracılıkta en çok tercih edilen ürünlerimizi yakından incelemek ve görüşleri ile AR-GE çalışmalarımıza destek olmak isteyen çiftçilerimizi C holünde yer alacak standımıza davet ediyorum."

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