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Erken uyarı ile 20 milyon lira çiftçinin cebinde kaldı

İş Bankası ve Vodafone Business tarafından hayata geçirilen Dijital Tarım Çözümü kapsamında İş Bankası destekli kurulan istasyonlara dair ilk 6 aylık raporlarda sürdürülebilir tarım için olumlu sonuçlar yer alıyor.İlk etapta kurulumu tamamlanan ve devreye alınan Bursa’daki zeytin arazilerinde dijital tarım istasyonları sayesinde yapılan erken uyarılarla toplam 15 milyon liranın üzerinde, Mersin Silifke’deki istasyonlarla da çilek üretiminde 5 milyon liraya yakın tasarruf sağlandı.

Ekonomi 22.02.2021, 15:00
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Erken uyarı ile 20 milyon lira çiftçinin cebinde kaldı

İş Bankası ve Vodafone Business tarafından hayata geçirilen Dijital Tarım Çözümü kapsamında İş Bankası destekli kurulan istasyonlara dair ilk 6 aylık raporlarda sürdürülebilir tarım için olumlu sonuçlar yer alıyor.İlk etapta kurulumu tamamlanan ve devreye alınan Bursa’daki zeytin arazilerinde dijital tarım istasyonları sayesinde yapılan erken uyarılarla toplam 15 milyon liranın üzerinde, Mersin Silifke’deki istasyonlarla da çilek üretiminde 5 milyon liraya yakın tasarruf sağlandı.

Türkiye İş Bankası ve Vodafone Business iş birliğinde hayata geçirilen Diital Tarım Çözümü ile tarım sektöründe dijitalleşmenin yaygınlaşmasıyla verimli ve sürdürülebilir tarım yapılması hedefleniyor. Proje kapsamında ilk etapta kurulumu tamamlanan ve devreye alınan Bursa’daki zeytinliklerde bulunan 5 istasyondan alınan verilere ilişkin ilk yarı raporu paylaşıldı.Kurulmuş olan 5 dijital tarım istasyonu, Bursa’da bulunan 2,5 milyon zeytin ağacını kapsıyor.

Bursa’da zeytinliklere kurulu 5 Dijital Tarım İstasyonu, ilk altı ayda üreticiye 15 milyon liranın üzerinde tasarruf sağladı

Bursa İl Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü tarafından hazırlanan rapora göre; Bursa ilindeki zeytinlik alanlarını en iyi temsil edecek yerlere kurulmuş istasyonlardan elde edilen meteorolojik veri ölçümleri ve fenolojik gözlem kayıtları ile hastalık ve zararlılık takipleri yapıldı, bu takipler sonucunda yılın ikinci yarısı için doğru zamanda ilaçlama ilanları verildi ve gereksiz ilaçlamaların önüne geçildi. Dijital tarım istasyonları sayesinde ilaçlama ve zamanlama konusunda doğru zamanda yapılan uyarılarla, gereksiz ilaç kullanımı olmadan ürün kaybı azaltıldı. Rapora göre, Bursa’da zeytinliklere kurulu 5 istasyon, ilk altı ayda üreticiye 15 milyon liranın üzerinde tasarruf sağladı.

Mersin Silifke’de kurulu 10 Dijital Tarım İstasyonu, ilk altı ayda çilek üreticisine 5 milyon lira tasarruf sağladı

Mersin’in Silifke ilçesinde kurulu 10 istasyonun verilerini kullanan Silifke Çilek Üreticileri Birliği’nin raporuna göre ise sadece çilek üretiminde yaklaşık 5 milyon liralık bir tasarruf sağlandı. Silifke’deki istasyonlar çilek, muz, ejder meyvesi, farklı tropik ürünler, limon, kayısı, erik, nar, nektarin mahsüllerinin üretildiği alanları kapsıyor.

İş Bankası’nın Eylül 2019’dan bu yana Vodafone Business ile yürüttüğü Dijital Tarım Çözümü kapsamında, Türkiye genelinde zeytin, domates, kiraz, çilek, patates gibi çok çeşitli mahsül üreticilerine fayda sağlayacak ve oldukça geniş bir ölçekteki üretim alanına ilişkin iklimsel verilerle bitki gelişimine ilişkin verileri toplayacak 30 istasyon kuruldu.

Verilen bilgiye göre, dijital tarım istasyonları yaklaşık 5 kilometre yarıçapındaki alana ilişkin verileri sunuyor. Dijital tarım istasyonlarını kendi arazilerinde kurmak isteyen firmalar, Vodafone ve İş Bankası iş ortaklığı ile gerçekleştirilen projede İş Bankası’nın uygun koşullardaki ‘Dijital Tarım Kredisi’nden de yararlanabiliyor.

“Sürdürülebilir tarım için üreticimizin yanındayız”

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek, “Türkiye’nin Bankası” olarak verimli ve sürdürülebilir tarım için üreticilerin yanında olduklarını vurguladı. Tarımda tahmin ve erken uyarının stratejik önemde olduğuna dikkat çeken Şimşek, “Dijital Tarım Çözümü kapsamında Mersin, Bursa, İzmir, Afyon, Sakarya ve Konya illerinde devreye aldığımız 30 istasyonumuzdan ilk verileri almaya başladık. Yalnızca bu illerdeki istasyonlar değil, ülkenin geri kalanında da projemiz devam ediyor ve İş Bankası olarak bu çözümün yaygınlaşması için Dijital Tarım Kredisi ürünümüz başta olmak üzere, tüm geliştirdiğimiz iş ortaklıklarında bu konuya özel önem veriyoruz.

Bursa ve Silifke örnekleri bizler için çok sevindirici. Doğru yerlere kurulu istasyonlarımız ile Bursa’da zeytin üreticilerimizin, Silifke’de de çilek üreticilerimizin dijital tarım istasyonları ile 20 milyon liraya yakın tasarruf elde ettiklerini gördük. Türkiye’nin dört bir yanına kurduğumuz toplam 30 istasyonla sağladığımız faydayı ülkemizin dört bir yanındaki üreticilerimize taşıyacağız. Türkiye genelinde kurulumunu gerçekleştirdiğimiz 30 istasyonla üreticimizin yıllık 40 milyon lira düzeyinde tasarruf edeceğini tahmin ediyoruz. İş Bankası olarak güncel dijital teknolojileri içeren uygulamaları desteklemeye, üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Dijital dönüşümü tarım sektöründe de sağlıyoruz”

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şöyle konuştu: “Vodafone Business olarak, dijital tarım sistemlerimizle dijital dönüşümü tarım sektöründe de sağlıyor ve verimlilik çalışmalarımızla tarımsal üretimi geliştiriyoruz. Bu anlamda hayata geçirdiğimiz Dijital Tarım Çözümü toprağın nemini ve kalitesini, ayrıca hava durumunu anlık takip eden ve haşere, doğal afet gibi konularda erken uyarı veren bir ürün olarak öne çıkıyor. Kurulu olduğu sera veya tarlanın hava sıcaklığı, hava nemi, yağış miktarı, rüzgar hızı ve yönü, toprak sıcaklığı, toprak nemi ve tuzluluk değeri, su buharlaşma oranı, solar radyasyon değeri ve güneşlenme süresi gibi meteorolojik değerlerin ölçülmesini sağlıyor. Bölgeye özel 14 günlük hava tahmin raporunun oluşturulabildiği Dijital Tarım İstasyonu’nda, sera ve tarlaya özel don ve fırtına koşullarında erken uyarıda bulunabiliyor. İklime ve toprak nem durumuna bağlı hastalık ve zararlılar için erken uyarı oluşturularak ilaçlamada yüzde 50’ye yakın tasarruf sağlıyor. Bölgeye özel tahminlenen meteorolojik ve topraktan alınan datalar sayesinde, tohum, gübre ilaçlama ve hasat zamanları 2 haftalık iş planında doğru zaman yönetimiyle sunulabiliyor. Ani sıcaklık yükselmesine bağlı olarak bitki sıcaklık stresine karşı erken uyarıda bulunabiliyor. Dijital Tarım İstasyonu’nu daha fazla çiftçiye ulaştırabilmek için ülkemizin en köklü bankalarından Türkiye İş Bankası ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği çerçevesinde ürünümüzü, bankanın tarım kredisiyle birlikte sunarak müşterilerimize finansman desteği sağladık. İlk altı aylık raporlara baktığımızda, kurulumu tamamlanan ve devreye alınan Bursa’daki zeytin arazilerinde dijital tarım istasyonları sayesinde yapılan erken uyarılarla toplam 15 milyon liranın üzerinde, Mersin Silifke’deki istasyonlarla da çilek üretiminde 5 milyon liraya yakın tasarruf elde edildiğini görmek bizim açımızdan da oldukça sevindirici. Bu iş birliğiyle, tarımda dijitalleşmenin hız kazanacağına ve yaygınlaşmaya devam edeceğine inanıyoruz”

Çiftçi, tarlasını uzaktan takip edebiliyor

Verilen bilgiye göre Dijital Tarım Çözümü, hava durumunu anlık olarak takip ederken, toprağın nemini ve kalitesini de analiz ediyor. Haşere, doğal afet gibi konularda da erken uyarı sistemi mevcut. Çiftçilere tarımsal işlemlere dair sulama ve gübreleme zaman önerileri sunan ürün, ayrıca toprak sıcaklığı ve nemine bağlı tohum ekim zamanı öneriyor; gübreleme, ilaçlama, budama, hasat zamanına yönelik iş planlaması yapılmasına yardımcı oluyor. Dijital Tarım İstasyonu ile tarımsal veriler anlık takip edilip depolanıyor, analiz ediliyor ve güvenilir bir şekilde raporlanabiliyor. Bu verilerle risklere karşı efektif önlemler alınarak, daha güvenli tarım üretimi yapılması ve üretimin artırılması mümkün oluyor. Çiftçilere online ortamda erken uyarı gönderen sistem, doğru zamanda müdahale ile verimlilik artışı ve tasrruf sağlıyor.

Dijital Tarım İstasyonu’nun sağladığı faydalar ise şöyle sıralandı:

Sulama zaman önerisi

Gübreleme zaman önerisi

Erken zararlı uyarıları

Erken hastalık uyarıları

Doğal afet uyarıları

Tarlanın bulunduğu lokasyonda meteorolojik veri ölçümleme
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