Erken emeklilik hayali kuranlar dikkat!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon rakamları erken emekli olma hayali kuran vatandaşları ilgilendiren daha az ödemeyle borçlanma tutarları da değişecek. Emekliliğini erkene çekmek için borçlanacakların daha az ödemeyle bunu gerçekleştirmeleri için önlerinde 1 ay kaldı.

Asgari ücrete yapılacak yeni yıl zammıyla borçlanmada taban ve tavan tutarlar artacak. Mevcut asgari ücrete göre 1 aylık borçlanma için en az bin 144 lira 80 kuruş ödeniyor. Tavandan ödemelerde ise tutar 7.5 katına çıkıyor. Bu ay 1 çocuk için 2 yıllık (24 ay) doğum borçlanması yapılırsa, en az 27 bin 475 lira ödeniyor. Yine bu yıl bitmeden askerlik borçlanması yapanlar 540 gün (18 ay) için en az 20 bin 606 lira veriyor. Tüm bu tutarlar yeni asgari ücretle artacak.

Brüt asgari ücret, yeniden değerleme oranı kadar yani yüzde 36.2 artarsa, 4 bin 872 lira 56 kuruşa yükselecek. Bu durumda 1 aylık borçlanma tutarı (brüt asgari ücretin yüzde 32'si) en az bin 559, 2 yıllık doğum borçlanması 37 bin 421, 18 aylık askerlik borçlanması da 28 bin 65 liraya çıkacak.

Doğum borçlanmasında 9 bin 946, askerlik borçlanmasında 7 bin 459 lira fark oluşacak. 31 Aralık'a kadar borçlanma yapan daha az ödeyecek. Sigortalılar ya da hak sahipleri tarafından borçlanılan sürelerin tamamı ödenebileceği gibi, bir kısmı da ödenebiliyor.

Peki ne yapmak gerekiyor? İşte adım adım yapılması gerekenler...