Erkek giyiminde ’Gözü Kara İndirim’

Erkek giyim markası Kiğılı, kasım ayı indirimini erken başlattığını duyurdu.

Erkek modasının güncel trendlerini tasarımlarına yansıtan Kiğılı, rahatlığın ayrıcalığını etiketin yarısı fiyatlarla buluşturduğu ’Gözü Kara İndirim’ kampanyasını başlattı. Her beden tipine uygun kalıpları, renk ve model alternatifleri ile bütünleştiren kampanyadaki ürünler, günün her saatinde ve her ortamda duruşunu öne çıkarmak isteyen beylere kalitenin somut karşılığını sunmayı vadediyor.

Markadan yapılan açıklamaya göre, ’Gözü Kara İndirim’ çerçevesinde yer alan tüm ürünler kigili.com adresinden de satışa sunuluyor. Tüm modelleri bir arada incelemek ve görmek isteyen müşteriler ’Akıllı Alışveriş’ uygulaması üzerinden 7/24 alışveriş yapabiliyor. İndirim adresinden alınan ürünler, 24 saat içerisinde adrese teslim ediliyor.

Her yaş ve tarza hitap eden sezonun seçili ürünlerini kapsayan ve ’kasada etiketin yarısı’ fiyatlarının uygulanacağı kampanya, markanın mağazaları ve internet sitesinde takipçileri bekliyor.