Ereğli tersanesinde 100’üncü römorkör için adım atıldı

ZONGULDAK (İHA) – Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren Ereğli Tersanesi, 100’üncü römorkörünü inşa etmek için ilk adımı attı.

15 Mart 2021 günü tersanede gerçekleşen sac kesme törenine, Karadeniz Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Ereğli Liman Başkanı Ali Görkem, Med Marine CEO’su Recai Hakan Şen, Tersane Müdürü Kemal Bektaş, Tersane Üretim Müdürü Ayhan Akyol ve Mali İşler Müdürü İpek Abdullahoğlu katıldı.

Kullandığı römorkörleri Ereğli Gemi Tersanesi’nde kendisi inşa eden Med Marine; römorkör, kimyasal / petrol tankerleri, palamar ve pilot botları dahil olmak üzere 200’e yakın projenin yapım ve teslimatlarını başarıyla tamamladı.

Sac kesme töreni gerçekleştirilen, 25 metrelik, 75 ton çekme gücündeki ASD tipi ER100 isimli römorkörün, önceki römorkörler gibi yüksek teknoloji ile donatılması planlanıyor. Şirket tarafından, Kaymakam İsmail Çorumluoğlu ve Liman Başkanı Ali Görkem’e desteklerinden ötürü teşekkür edildi.