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Ereğli Demir Çelik'ten sonra en değerli ikinci şirket: Getir 550 milyon dolar daha yatırım aldı

Getir 550 milyon dolar daha yatırım aldı. Değeri 7.5 milyar dolara çıktı. Getir bu değeriyle Ereğli Demir Çelik dışındaki Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören tüm şirketleri geride bıraktı.

Ekonomi 04.06.2021, 11:11 04.06.2021, 11:24
Ereğli Demir Çelik'ten sonra en değerli ikinci şirket: Getir 550 milyon dolar daha yatırım aldı

Hızlı teslimat şirketi Getir, Financial Times'da yer alan habere göre 7.5 milyar dolar değerleme ile 550 milyon dolar daha yatırım aldı.

Getir Ocak ve Mart aylarında iki fonlama turunda 428 milyon dolar yatırım almış ve 2.6 milyar değerlemeye ulaşmıştı. Böylece son altı ayda Getir yaklaşık 1 milyar dolar yeni yatırım almış oldu.

Financial Times'a açıklamada bulunan Getir'in kurucusu Nazım Salur, "Bu kadar sık yatırım almamızın sebebi bu yıl ABD'ye girmeye karar vermiş olmamız... Bize benzer bir sürü şirket ortaya çıkmaya başladı. Bu işi biz yapmazsak başkaları yapacak" dedi.

Salur, Mart ayında yaptığı açıklamada bu yıl bir fonlama turuna daha çıkacaklarını söylemişti. Şirket Londra'nın ardından Amsterdam'da faaliyetere başladığını geçen hafta açıklamıştı.

BORSADA OLSA EN DEĞERLİ İKİNCİ ŞİRKET OLURDU

Getir'in değeri son yatırımla beraber bugünkü kurla 65.3 milyar liraya ulaştı. Bu değeriyle Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören Ereğli Demir Çelik dışındaki tüm şirketleri geride bıraktı.

Borsa İstanbul'un en değerli 10 şirketi (TL):

Ereğli Demir Çelik 66.710.000.000
Ford Otosan 61.268.886.000
Koç Holding 47.928.473.145
SASA Polyester 37.788.800.000
Bim Mağazalar 37.433.880.000
Turkcell 35.134.000.000
ASELSAN 34.268.400.000
Garanti Bankası 33.768.000.000
Akbank 27.352.000.000
Tüpraş 25.793.177.600

Dün kapanış itibarıyla 66.7 milyar lirayla Ereğli Demir Çelik Borsa İstanbul'un en değerli şirketi olurken, bu şirketi 61.2 milyar lirayla Ford Otosan ve 47.9 milyar liralık piyasa değeriyle Koç Holding takip etti.

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