banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Yunanistan'dan Sakız Adası'nda skandal tatbikat!
Yunanistan'dan Sakız Adası'nda skandal tatbikat!
Polisin tavrı eleştirilmişti, valilikten açıklama geldi...
Polisin tavrı eleştirilmişti, valilikten açıklama geldi...
Kira gelirlerinin beyanında son gün 31 Mart
Kira gelirlerinin beyanında son gün 31 Mart
O takım Ümit Karan'ın favorisi oldu!
O takım Ümit Karan'ın favorisi oldu!

Erdoğan: 'Türkiye en büyük üretim merkezi olacak'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ford Otosan Gelecek Vizyon Toplantısı'na katıldı. Otomotiv sektörünün 25 milyar doların üzerinde ihracat yaparak dış ticaretimizdeki lider konumunu sürdürdüğünü belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geleceğin otomotiv sanayisinde elektrikli ve bağlantılı ticari araçların en büyük üretim merkezi Türkiye olacaktır" açıklamasında bulundu.

Ekonomi 16.03.2021, 15:46
2006
Erdoğan: 'Türkiye en büyük üretim merkezi olacak'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Yurtdışından ülkemize teşrif eden misafirlerimize hoşgeldiniz diyorum.

Ford Otosan satın alma sözleşmesine şahit olacağız. Bu topraklarda üretim yapan istihdam sağlayan ülkemizin gücüne inanan yatırımcılar sahip çıkmaya devam ediyoruz. Devletimizin yatırımlarla ilgili kuşatıcı tavrının örneğidir. Ford Otosan 2020 Aralık ayında 2 milyar euroluk yatırım planını kamuoyu ile paylaşmıştı, biz de bu plan için kendilerine her türlü desteği verdik.

Ford Otosan Türkiye'deki otomotiv üretimi ve ihracatının yüzde 25'ini gerçekleştirerek 12 bin 500 insanımıza istihdam sağlıyor.

Proje tamamlandığında Ford Otosan'ın 440 bin olan üretim kapasitesi 650 bine yükselecek. Volkswagen için de 1 tonluk araç üretimi gerçekleştirilecek. İhraç edilen araçlarla Türkiye'nin liderliği perçinlenecek. 1 tonluk ticari araç üretimi gerçekleştirilecek.Ford Otosan'ın yatırımı ile doğrudan 3 bin dolaylı 15 bin istihdam sağlanacak.  Sadece dizel ve benzinli araçlar değil, elektrikli araçlar ile batarya üretimi yapılacak. 130 bin batarya kapasitesi sağlanacak. 

Ford Otosan ihracatını 13 milyon dolara çıkaracak. Ford Otosan'ın yatırımı Türk otomotiv sanayinin dönüşümüne katkı sağlayacak. Avrupa pazarında satılması üzerine alım taahhüdü veriliyor. Ford Otosan'ı tebrik ediyorum. Yerli ve uluslararası şirketlere her gün yenisi ekleniyor. Hayata geçirdiğimiz reformlarla yerli yabancı ayrımını ortadan kaldırarak cazip bir ortam oluşturduk. Firmalarımıza her türlü teşviki sağladık. İş forumlarında yeni ortaklıkların kurulmasına vesile olduk. 

2021 senesini salgınla mücadeleyi zafere taşıdığınız ve orta vadede nitelikli büyüme dönemine girdiğimiz bir yıl olarak değerlendiriyoruz. Türkiye'nin Covid sonrası yeniden şekillenecek küresel sistemde hak ettiği yeri alacağına inanıyorum. Türkiye ekonomisi toparlanma sürecini başarıyla yürütüyor.

Firmalarımızın meseleleriyle bizzat ilgilendik. Meyvesini savunma sanayinden, ihracata ve turizme kadar her alanda aldık. Salgından dolayı düşmüş olsa da turist sayımız her yıl rekor kırıyor. İhracat yaptığımız ülke sayısı günden güne artıyor. Ülkemizdeki kapsamlı teşvik sistemiyle dünyanın her yerinden yatırımlar için cazip hale geliyor. 

136 tanesi motorlu kara taşıtları sektöründe imalat gösteren yerli ve uluslararası firmalardır. Birçok ülke ekonomik daralma yaşarken, Türk ekonomisi toparlanmayı başarılı sürdürüyor. Çin'in ardından G20'de en yüksek büyümeyi kaydeden ülke olduk. En başında imalat sanayimiz yer alıyor. Yüzde 10,5'luk büyüme kaydetti. Sanayi üretimi artan ülkeler arasında yer aldık.. 337 bin ilave istihdam oluşturdu. 

5 kıtada 180 ülkeye 900 bin üzerinde taşıt ihracatı yaptık. 2020'de yakaladığımız bu ivme 2021'e güçlü başlangıç yapmamızı sağladı. Sanayi üretimimiz yıllık yüzde 11,9 aylık bazda yüzde 1 arttı. İhracatımızda aynı dönemde yıllık 2,3 aylık ise 1,6 yükseldi. Coğrafi konumu, güçlü altyapısıyla Türkiye'nin covid sonrası yeniden şekillenecek küresel sistemde hakettiği yeri alacağına inanıyorum. 

Teknolojideki hızlı değişimle rekabet ortamı şekilleniyor. Yapay zeka, nano teknoloji, robotik gibi alanlarda kaydedilen ilerlemeler politikaları dönüştürüyor. Akıllı otonom araç teknolojilerini de kullanmaya başlayacağız. Bu süreç kendi otomobilini üretmek isteyen ülkemiz için fırsatları ve tehdidi ortaya çıkarıyor. Artık şartlar eşitlenmiş durumda. Otomotiv üreticilerini de yeni yatırımlara zorlamaktadır. Ford Otosan'ın yatırımı en güzel örneklerden biri. Yerli markamızla da rekabetçi bir iklim oluşturmak istiyoruz. Türkiye'nin Otomobili projesi tüm hızıyla devam ediyor. İlk seri üretim araçları 2022 sonunda banttan indirmeyi hedefliyoruz. Önümüzdeki 10 yılda Avrupa'da lider dünyada ilk 5'te olmayı hedefliyoruz. 

Batarya modül hücre yatırımları da diğer konumuz. Türkiye'yi batarya üretim merkezi yapmakta kararlıyız. 

FORD OTOSAN'DAN KAP'A AÇIKLAMA

Ford Motor Company ve Volkswagen AG arasında 2018 yılından bu yana devam eden iş birliği planları çerçevesinde 1 tonluk orta ticari aracın ortak üretimi için anlaşılmıştır. Bu kapsamda, Şirketimiz ile Ford Motor Company arasında bu projeyi gerçekleştirmek amacıyla 1T Cargo Van Fason Üretim ve Tedarik Anlaşması, Yedek Parça Tedarik Anlaşması, Teknoloji ve Üretim Lisans Çerçeve Anlaşması ve ona bağlı olan Araç Programı Ürün Lisans Spesifikasyonları Ek Anlaşması imzalanmıştır.

İlgili anlaşmalar uyarınca proje kapsamındaki 1 tonluk orta ticari aracımız ‘Yeni Nesil Ford Transit Custom' ailesinin dizel, şarj edilebilir hibrit elektrikli PHEV (Plug-In Hybrid) ve tam elektrikli versiyonlarının Ford Otosan tarafından Kocaeli Fabrikalarında 2023 yılının ilk yarısından itibaren kademeli olarak ve çoğu ihracata yönelik olacak şekilde üretilmesi öngörülmektedir. Ayrıca; Ford Motor Company ve Volkswagen AG'nin stratejik ortaklığı kapsamında Volkswagen AG'nin yeni nesil 1 tonluk ticari araç modelinin de Ford Otosan tarafından Kocaeli Fabrikalarında üretilmesi öngörülmektedir.

Bu çerçevede önümüzdeki 5 yıl içerisinde Şirketimiz tarafından toplam 1.390 milyon Euro yatırım yapılması, halihazırda 180.000 adet olan mevcut benzer nitelikteki aracın yerine geçmek üzere, 405.000 adetlik yıllık ortalama 1 tonluk orta ticari araç üretim kapasitesi kurulması ve 11 yıl süreyle üretim yapılması öngörülmektedir.

Üretilecek araçların, yurt içinde Ford Otosan tarafından satışı gerçekleştirilecek Ford markalı olanlar haricindeki kısmının, Ford Motor Company'ye veya bağlı şirketlerine satılarak, satışların maliyet artı yöntemiyle fiyatlandırılması, yatırım maliyetlerinin önemli bir kısmının satışlar aracılığıyla Ford Motor Company'ye aktarılması öngörülmektedir.

İlgili anlaşmaların onayına ilişkin yönetim kurulu kararı tüm üyelerin oybirliğiyle alınmıştır.

Anlaşmalarla ilgili olarak izleyen dönemde, tarafların projeye ilişkin program onaylarının alınması ve Rekabet Kurumu'na gerekli bildirim ve başvuru süreçlerinin tamamlanması öngörülmektedir.

Söz konusu yatırım, Şirketimiz tarafından 4 Aralık 2020 tarihinde duyurulan Yeni Nesil Ticari Araç Projeleri ile ilgili ürün çeşitlendirme ve tevsi yatırımları için alınan ve Ford Otosan'ın kapasitesini toplam 650,000 adede çıkartan 20.501.205.701 TL tutarında Proje Bazlı Devlet Yardımı kapsamında gerçekleştirilecektir.

Yorumlar (0)
banner422
10°
hafif yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 28 63
2. Galatasaray 29 61
3. Fenerbahçe 29 58
4. Trabzonspor 29 52
5. Alanyaspor 29 49
6. Hatayspor 29 46
7. Gaziantep FK 29 46
8. Karagümrük 29 41
9. Göztepe 29 39
10. Sivasspor 28 37
11. Antalyaspor 29 36
12. Konyaspor 28 33
13. Malatyaspor 28 31
14. Rizespor 28 31
15. Kasımpaşa 29 31
16. Kayserispor 28 31
17. Ankaragücü 28 29
18. Başakşehir 29 29
19. Erzurumspor 29 27
20. Denizlispor 28 24
21. Gençlerbirliği 28 24
Takımlar O P
1. Giresunspor 26 53
2. Samsunspor 26 51
3. Adana Demirspor 26 48
4. Altay 26 47
5. İstanbulspor 26 47
6. Altınordu 26 46
7. Ankara Keçiörengücü 26 43
8. Tuzlaspor 26 41
9. Bursaspor 26 37
10. Ümraniye 26 37
11. Bandırmaspor 26 35
12. Boluspor 26 29
13. Adanaspor 26 28
14. Menemenspor 26 28
15. Balıkesirspor 26 26
16. Akhisar Bld.Spor 26 25
17. Ankaraspor 26 16
18. Eskişehirspor 26 7
Takımlar O P
1. Man City 30 71
2. M. United 29 57
3. Leicester City 29 56
4. Chelsea 29 51
5. West Ham 28 48
6. Liverpool 29 46
7. Everton 28 46
8. Tottenham 28 45
9. Aston Villa 27 41
10. Arsenal 28 41
11. Crystal Palace 29 37
12. Leeds United 28 36
13. Wolverhampton 29 35
14. Southampton 29 33
15. Burnley 29 33
16. Brighton 28 29
17. Newcastle 28 28
18. Fulham 29 26
19. West Bromwich 29 18
20. Sheffield United 29 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 27 63
2. Barcelona 27 59
3. Real Madrid 27 57
4. Sevilla 26 51
5. Real Sociedad 27 45
6. Real Betis 27 42
7. Villarreal 27 40
8. Granada 27 36
9. Levante 27 35
10. Celta de Vigo 27 34
11. Athletic Bilbao 27 34
12. Valencia 27 30
13. Osasuna 27 29
14. Cádiz 27 29
15. Getafe 27 28
16. Real Valladolid 27 26
17. Elche 26 24
18. Deportivo Alaves 27 23
19. Eibar 27 22
20. Huesca 27 20