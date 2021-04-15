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Erdoğan 'Sosyal Koruma Kalkanı' rakamlarını paylaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” şiarıyla hareket ederek her zaman olduğu gibi salgın sürecinde de vatandaşlarımızı yalnız bırakmadık. Hükümetimiz bu süreçte Sosyal Koruma Kalkanı ile 60 milyar liranın üzerinde destekte bulundu." ifadelerine yer verdi.

Ekonomi 15.04.2021, 21:43
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Erdoğan 'Sosyal Koruma Kalkanı' rakamlarını paylaştı

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