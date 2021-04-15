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Bakan Selçuk: “Salgın sürecinde vatandaşlarımıza 60 milyar TL’nin üzerinde doğrudan destek ve yardım sağladık”
Erdoğan 'Sosyal Koruma Kalkanı' rakamlarını paylaştı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” şiarıyla hareket ederek her zaman olduğu gibi salgın sürecinde de vatandaşlarımızı yalnız bırakmadık. Hükümetimiz bu süreçte Sosyal Koruma Kalkanı ile 60 milyar liranın üzerinde destekte bulundu." ifadelerine yer verdi.
Ekonomi 15.04.2021, 21:43
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