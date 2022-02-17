AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, salondaki belediye başkanlarını ayağa kaldırıp su tarifelerinde en az yüzde 7 indirim talep etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin dünyanın en büyük 10 ekonomisine girme noktasında bir dönüşüm içerisinde olduğunu belirten Cumhurbaşkanı, "Bugün ülke olarak dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmemizi sağlayacak radikal bir dönüşüm hamlesinin içindeyiz. Bunu da başaracağız. Bu durumun farkında olan sadece biz değiliz" dedi.

Konuşmasının devamında AK Partili belediye başkanlarına seslenen Cumhurbaşkanı, "AK Partili belediyelere çağrıda bulunmak istiyorum. Su tarifelerinde biz en ana muhalefetiz ne şuyuz, ne buyuz. En az KDV indirimi kadar şartları uygun olanlar bunun üzerinde indirim yaparak enflasyonla mücadelemize katkıda bulunmalıdır" diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"2023 ülkemiz ve milletimiz için bir dönüm noktası olacaktır. Milletimiz girdiğimiz hiçbir mücadelede bizi yalnız bırakmadı.Türkiye'nin önünü kesmek için siyasi ve ekonomik güçlerini sonuna kadar kullanıyorlar.

Milletimizin 2018'den beri devam eden ekonomik dalgalanmalar nedeniyle sıkıntı yaşadığını biliyoruz. Elektrik tarifeleri konusunda ilgili kurumlara vatandaşlarımız lehine değerlendirme yapılması talimatını verdik.

Belediye Başkanlarımız su tarifelerinde en az KDV kadar indirim yaparak, enflasyonla mücadelemize katkıda bulunmalıdır.

AK Partili belediyelerin olduğu yerlerde su tarifesinde en az yüzde 7 indirim yapacağız. Fırsatçılık ve açgözlülük yaparak halkımızı mağdur edenleri affetmeyecek, hesabını soracağız.

Son günlerde Kılıçdaroğlu bize meydan okuyor. 'Karşıma çıkın' diyor. Biz sandıkta Kılıçdaroğlu'nun karşısına çok çıktık.